Spotify: Das sind die meist gestreamten Songs/Künstler des Jahres 2019

Es ist Dezember, das bedeutet jedes Jahr, dass es massig Jahresrückblicke gibt. Als Musik-Fan haben mich die Charts in Deutschland, aber auch die in den USA und vor allem in England immer interessiert. Das Interesse ist in Internet-Zeiten deutlich abgeebbt, wenn ihr mich fragt. Zum Einen haben sich Hörgewohnheiten verändert, so dass man gar nicht mehr auf Charts-Shows und ähnliches angewiesen ist, um neue Musik kennenzulernen. Zum anderen habe ich mich anscheinend zu deutlich vom Mainstream-Geschmack entfernt, so dass mir ein Blick auf die deutschen Charts zumeist nur Fragezeichen ins Gesicht zaubert.

Aber sei es drum — als alter Sack muss ich damit leben, dass die Charts ein anderes Gesicht bekommen haben und ich die meisten Acts entweder nicht kenne oder nicht mag. Interessant ist es irgendwie ja doch immer noch, wenn Spotify resümiert und heute ist es wieder soweit: Weltweit konnte sich der Rapper Post Malone an die Spitze der Jahrescharts der weltweit meistgestreamten Künstler und Künstlerinnen auf Spotify setzen, gefolgt von der Singer/Songwriterin Billie Eilish und dem Pop-Sternchen Ariana Grande. Die 17-jährige Billie Eilish konnte mit ihrem Debüt “When we all fall asleep, where do we go?” auch das weltweit erfolgreichste Album des Jahres auf Spotify feiern. Mit ihrem Sommerhit “Señorita” verbuchten dann schließlich Camila Cabello und Shawn Mendes den auf Spotify meistgestreamten Song des Jahres für sich.

Natürlich hat Spotify heute auch wieder spezifische Zahlen für Deutschland kommuniziert und die finde ich ehrlich gesagt deutlich gruseliger als die internationalen Ergebnisse. Der erstaunlich untalentierte und überbewertete Capital Bra konnte selbstverständlich abräumen, aber auch die weiteren Spitzenplätze sind ähnlich unschön belegt. Hier ist der Überblick:

Meistgestreamte Künstler*innen Deutschland

1. Capital Bra

2. Samra

3. RAF Camora

4. Kontra K

5. Bonez MC

Das vollständige Ranking zum Anhören gibt es in der Playlist “Top Künstler 2019”.

Meistgestreamte Songs Deutschland

1. Roller – Apache 207

2. Vermissen – Henning May, Juju

3. Dance Monkey – Tones and I

4. Wieder Lila – Capital Bra, Samra

5. Tilidin – Capital Bra, Samra

Das vollständige Ranking zum Anhören gibt es in der Playlist “Top Tracks 2019”.

Meistgestreamte Alben Deutschland

1. CB6 – Capital Bra

2. Berlin lebt 2 – Capital Bra, Samra

3. YA HERO YA MERO – MERO

4. Platte – Apache 207

5. WAVE – Ufo361

Meistgestreamte Playlists

1. Top Hits Deutschland

2. Today’s Top Hits

3. Modus Mio

4. Deutschrap Brandneu

5. Sommerhits 2019

Meistgestreamte Podcasts Deutschland

1. Gemischtes Hack

2. Fest & Flauschig

3. Verbrechen

4. Mordlust

5. Herrengedeck – Der Podcast

Meistgestreamte Podcast Genres Deutschland

1. Comedy

2. Kultur

3. Interviews, Kunst & Unterhaltung

4. Lifestyle und Gesundheit

5. Wissen

Zudem hat Spotify noch folgende Playlists zum Thema Jahresrückblick am Start:



Top Weibliche Künstler 2019

Top Männliche Künstler 2019

Top Deutschrap 2019

Top Deutschpop 2019

Falls ihr noch darauf wartet, dass ihr auch wieder euer eigenes Spotify-Jahr aufgebröselt bekommt: Jau, das passiert auch noch, den Überblick bekommt ihr aber erst ab dem 5. Dezember unter diesem Link. Dort seht ihr dann, was und wen ihr am meisten gehört habt, welche Genres, eure liebsten Podcasts und natürlich könnt ihr das alles dann via “Wrapped Share Cards” über Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat mit Freunden teilen. Die Rankings werden mit Fun Facts angereichert und ihr erfahrt dort u.a. auch, wie viele Minuten ihr insgesamt Musik gehört habt.