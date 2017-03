Spotify freut sich über 50 Millionen zahlende Kunden

Aktuell wird heiß diskutiert, ob der Streaming-Dienst einen qualitativen Sprung machen wird und künftig mit Spotify Hi-Fi verlustfreie Musik anbietet auf dem Klang-Niveau der Konkurrenten Tidal oder Deezer Elite. Es wird sogar gemunkelt, ob Spotify in diesem neuen Tarif sogar Vinyl-Deals inkludieren könnte – so oder so also etwas, über das sich Musik-Freunde freuen dürften, wenn sie dem Musik-Streaming an sich wohlgesonnen sind.

Schon gestern spekulierte ich darüber, dass das nicht nur eine Qualitätsoffensive des schwedischen Musikdienstes wäre, sondern gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit für Spotify, mehr Einnahmen zu generieren durch die Anhebung des Preises auf 20 Euro/Dollar. Während das noch Zukunftsmusik ist, kann Spotify nun aber immerhin einen neuen Status Quo und wirklichen Meilenstein bei den zahlenden Kunden verkünden: Mittlerweile 50 Millionen Menschen zahlen weltweit dafür, dass sie Spotify ohne Einschränkungen und ohne Werbung genießen können. Das teilte man jetzt via Twitter mit:

Im letzten Jahr knackte Spotify bereits die Marke von 100 Millionen Nutzern insgesamt – leider haben wir hier gerade keine aktuellen Zahlen zur Hand zum Vergleich. Wir wissen aber, dass bei den zahlenden Kunden im September 2016 die 40-Millionen-Marke geknackt wurde. Das bedeutet nicht nur, dass Spotify auch trotz Konkurrent Apple Music (oder sogar wegen?) kräftig weiter wächst, sondern dieses Wachstum sich aktuell noch beschleunigt.

Erst nach vier Jahren hatte Spotify die Zahl von 10 Millionen zahlenden Kunden erreicht, wobei wir natürlich berücksichtigen müssen, dass Spotify als Vorreiter seine Streaming-Flatrate erst einmal etablieren musste und das anfangs in sehr wenigen Ländern. Für den Weg von 40 auf 50 Millionen paid Subscribers benötigte Spotify nun gerade einmal fünfeinhalb Monate.

Zum Vergleich: Apple Music ist mittlerweile bei 20 Millionen Kunden angekommen, der Rest des Feldes platziert sich noch dahinter – Spotify ist und bleibt also der absolute Musikstreaming-Platzhirsch. Damit ist die notwendige Diskussion über tragfähige Tarifmodelle zwar noch lange nicht abgeschlossen, aber Spotify beweist ganz deutlich, dass sich das Flatrate-Modell wachsender Beliebtheit erfreut. Der Eindruck verstärkt sich, wenn wir berücksichtigen, dass Streaming-Verweigerer wie Prince oder Die Toten Hosen wieder auf den Plattformen verfügbar sind mit ihren kompletten Katalogen.

