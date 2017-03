Spotify Hi-Fi: Kommt bald eine High Quality-Version für 20 Euro?

Als Tidal an den Start ging, hatte man neben einem dicken Star-Aufgebot unter den Anteilseignern auch ein weiteres Ass im Ärmel und das war die Soundqualität der Songs. Verlustfreier Hi-Fi-Sound wurde geboten und das ließ man sich auch entsprechend bezahlen mit knapp 20 Dollar monatlich. Wie es aussieht, testet Spotify einen ganz ähnlichen Tarif, bei dem die Nutzer ebenfalls für einen doppelt so hohen Preis wie üblich verlustfreien Sound geboten bekommen.

Mehrere Spotify-Kunden melden sich bei Reddit und berichten darüber, dass ihnen Upgrade-Optionen angeboten worden sind. Manche berichten von einem Preis von +7,50 Dollar, andere wiederum von einer Erhöhung um 10 Dollar. Das Upgrade lässt sich noch nicht ausführen, so dass sich mehr über das Angebot bislang noch nicht sagen lässt.

Aber es lässt uns zumindest sehen, in welche Richtung bei Spotify derzeit überlegt wird. Mittlerweile können die meisten Dienste – wie eben auch Deezer oder Apple Music – ähnlich viele Songs anbieten wie Spotify, Apple Music kann sogar mit einigen exklusiven Inhalten punkten. Da wäre eine signifikante Verbesserung der Soundqualität natürlich ein 1a Verkaufsargument – zumindest solange andere nicht nachziehen.

Auf der anderen Seite wäre es aber auch eine schöne Möglichkeit, Spotify aus der Verlustzone zu bringen. Auch, wenn der Dienst sich weiterhin wachsender Beliebtheit erfreut, schreibt er immer noch rote Zahlen. Das beweist, dass das Tarif-Modell immer noch nicht ausgereift ist und Optimierungsbedarf herrscht. Würden sich also genügend Nutzer finden, die statt 10 Euro künftig monatlich 20 Euro löhnen, dann würde der Laden auch deutlich rentabler laufen. Denn machen wir uns nichts vor: Eine höhere angebotene Bitrate kostet Spotify nicht doppelt so viel Geld wie vorher.

Ich bin schon lange der Meinung, dass das Streaming-Modell an sich ein absolut starkes Konzept ist, bei dem aber die Modelle noch nicht passen. Dazu gehört eben, dass Spotify selbst nicht rentabel arbeitet, aber vor allem auch, dass die Künstler nicht entsprechend honoriert werden. Gerade unbekannteren Acts kann das Streaming somit das Genick brechen. Wäre also absolut zu befürworten, wenn Spotify nicht nur mit einem neuen Tarif den Sound verbessert, sondern gleich auch noch mehr Kohle für die eigene Rentabilität und die Künstler einnehmen kann. Was sagt ihr? Würdet ihr auch 20 Euro zahlen für euren monatlichen Streaming-Genuss?

via The Verge