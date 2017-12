Spotify: So findet ihr raus, was ihr 2017 am häufigsten gehört habt

Dezember — das bedeutet nicht nur, dass wir ans Jahr 2017 bald ’nen Haken machen können, sondern eben auch, dass wir in den nächsten Tagen wieder von diversen Jahresrückblicken erschlagen werden. Dieses Jahr werden wir da vermutlich immer wieder über Trump, die AfD, die Ergebnisse der Bundestagswahl, Terroranschläge und ähnliche wenig erfreuliche Dinge stolpern.

Da lobe ich mir den Rückblick von Spotify, denn der zeigt uns allen jeweils lediglich, wie wir selbst auf dem Streaming-Dienst unsere Zeit verbracht haben. Zu diesem Zweck hat das schwedische Unternehmen wieder eine Seite geschaltet, die euch euer Musikjahr 2017 fein säuberlich aufbröselt.

Ihr findet diese Seite unter 2017 Wrapped und nachdem ihr euch da kurz eingeloggt habt, geht der Spaß auch schon los. Als erstes gibt es eine Auflistung, die euch minutiös auflistet, wie viel Zeit ihr mit Spotify-Musik verbracht habt.

Demnach bringe ich es auf immerhin 67.683 Minuten, in denen ich über 7.300 verschiedene Songs von knapp 1.400 verschiedenen Künstlern gelauscht habe. Das ist aber noch nicht alles, was Spotify uns über unsere Hörgewohnheiten verrät.

Wer sich weiter durch die Wrapped-Seite ackert, kommt zu einem kleinen Quiz, in welchem ihr ermitteln könnt, wie realistisch ihr euch selbst bzw. eure Hörgewohnheiten einschätzen könnt, indem ihr euren vermeintlichen Top-Künstler, Top-Song und das Top-Genre auswählt.

Wenig überraschend liegen bei mir Hörspiele vorne, die mich jede Nacht in den Schlaf begleiten. Die Jungs aus Rocky Beach, der Geisterjäger John Sinclair und die Verschwörungs-Serie Offenbarung 23 geben sich dabei die Klinke in die Hand. Dass sowohl bei den Top-Liedern als auch den Lieblings-Künstlern Depeche Mode auftauchen, wird Stammleser hier sicher ebenfalls nicht überraschen.

Nach dem kleinen Quiz könnt ihr übrigens auf der Seite die verschiedenen Genres anklicken und bekommt unabhängig von euren Favoriten jeweils Playlists geboten. Mit einer persönlichen Playlist geht es dann auf der Seite weiter: Eure persönlichen Top 100 des Jahres 2017! Für mich wieder ein typisches Beispiel von „Super-Idee, scheiße ausgeführt“.

Die Idee mag ich wirklich, aber durch diesen Hörspiel-Schwerpunkt bei mir entsteht natürlich eine Playlist, die man unmöglich durchhören kann mit fast 50 Prozent Hörspiel-Tracks. Dabei gilt zu beachten, dass — wie ein normales Musikalbum auch — die Hörspiele ebenfalls aus verschiedenen Tracks bestehen. Ihr bekommt in so einer Playlist dementsprechend immer nur Fragmente eines solchen Hörspiels zu hören. Bei mir sieht das dann beispielsweise so aus und ist selbstverständlich absoluter Quatsch:

Ihr bekommt dann noch ein paar weitere eher mittel-nützliche Infos zu eurem Musikkonsum und dann noch eine weitere persönliche Playlist, in der dann die Songs zu finden sein sollen, die dem eigenen Geschmack entsprechen und die man selbst verpasst hat, obwohl sie in 2017 in den Trends vorne lagen.

Wie sich das gehört, könnt ihr euren Jahresüberblick auch bei Facebook posten oder herunterladen. Alles in allem ein witziger Überblick und wieder eine feine Idee, bei der mich eben nur nervt, dass die persönlichen Top 100 dank der Hörspiele absolut unbrauchbar sind.

Ach so: Ebenfalls heute hat Spotify auch die generellen Top-Charts veröffentlicht. Dort seht ihr u.a., dass nach zwei Jahren endlich Drake von der Spitze geboxt wurde — fast logischerweise schon von Ed Sheeran, der übrigens auf über sechs Milliarden (!!) Streams in diesem Jahr kommt.

Quelle: Spotify via TechCrunch