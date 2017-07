Spotify testet Auto-Modus für weniger Ablenkung im Straßenverkehr

Der beliebte Musik-Streamingdienst Spotify testet ein neues Feature, welches sich an die Autofahrer richtet. Während der Fahrt, soll die Ablenkung ja bekanntlich so gering wie möglich sein, deswegen testet Spotify momentan eine vereinfachte Bedienung im Fahr-Modus. Einige Nutzer können wohl schon auf die neuen Funktionen zugreifen und ein Reddit-User gibt Einblicke auf das mögliche Update.

Der Nutzer Chris54721 zeigte Screenshots, auf denen man ein kleines Auto-Symbol unten links bei der Wiedergabe der Musik entdeckt. Dieses kann man antippen, woraufhin man den Fahr-Modus aktivieren kann. Dadurch werden die meisten Button, wie das Vor- und Zurückspulen, vergrößert, damit sie während der Fahrt mehr ins Auge stechen.

In der Mitte der zwei Knöpfe taucht außerdem ein Mikrofon-Symbol auf, der es dem Nutzer theoretisch ermöglicht, Spotify auch per Stimme zu steuern. Es scheinen aber noch nicht alle Funktionen des Auto-Modus zu funktionieren, denn sobald man versucht, die App per Sprachbefehl zu kontrollieren, bekommt man eine Fehlermeldung ausgegeben. Es scheint also noch nicht ganz fertig zu sein, jedoch möchte Spotify insgesamt mehr Wert auf die Interaktion durch Sprache legen. Die App soll im Auto-Modus nämlich auch vorlesen können, welcher Song als nächstes an der Reihe ist, sodass man den Blick nicht von der Straße abwenden muss.

Ob es dieses Feature am Ende wirklich in die offizielle App schafft, steht noch in den Sternen. Es ist auch unklar, warum plötzlich Endnutzer schon auf diesen Fahr-Modus zugreifen können, denn sonst werden neue Funktionen von internen Mitarbeitern des Unternehmens getestet. Wahrscheinlich wird der Modus über einen größeren Zeitraum beobachtet und weiter optimiert.

Ich finde es richtig, dass sich plötzlich viele Hersteller und Firmen mit dem Thema „Handy am Steuer“ beschäftigen, weswegen eine Sprachsteuerung bei Spotify nicht falsch sein kann. Auch Apple nähert sich mit iOS 11 und der Nachrichtensperre während der Autofahrt dem Thema an.

via: theverge