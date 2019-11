Spotify testet Echtzeit-Songtexte

Es ist schon eine Weile her, aber es gab schon mal die Möglichkeit, sich auf Spotify Songtexte anzeigen zu lassen, zumindest in der Version für den Desktop. Seitdem betteln viele der etwa 113 Millionen Nutzer, dass dieses nette Feature wieder zurückkommt. Ja, auch ich hab es begeistert genutzt — sowohl, um zu verstehen, was ein Künstler da gerade singt, als auch für private Karaoke-Bespaßung.

Mittlerweile machen es andere besser: Amazon bietet Songtexte an und mit iOS 13 hat Apple für Apple Music ebenfalls Lyrics eingeführt, die auch perfekt zur Musik synchronisiert sind. Vielleicht war letzteres dann auch der Anstoß, wieso sich Spotify jetzt auch wieder an entsprechende Tests wagt. So wie TechCrunch berichtet, wird dieses Feature — Lyrics in Echtzeit — nämlich aktuell in mehreren Ländern ausprobiert, wobei Spotify auf Unterstützung von Musicmatch setzt.

Spotify selbst bestätigt zwar, dass dieser Test tatsächlich stattfindet, gibt aber keine weiteren Informationen raus, auch nicht, in welchen Ländern getestet wird. Bei TechCrunch konnte man aber zumindest herausfinden, dass es Spotify-Nutzer in Kanada, Indonesien und Mexiko gibt und man hat auch bereits einige Screenshots auftreiben können:

Spotify kalian ada lirik nya tak?:"V

Ini tiba tiba ada:"V kaget gw:"V eh trnyta dari musixmatch:V pic.twitter.com/DFO54qFzuQ — Aku sayang Wandireksen :(( (@notfndm) November 14, 2019

Bisa full screen juga Terus ternyata dari musixmatch sepertiny mereka bekerjasm pic.twitter.com/EFqZom2Wmm — 𝙉𝙤𝙧𝙖▯ (@lasttosleep) November 13, 2019

ahora spotify ha vuelto con ponerte los lyrics (gracias musicxmatch) y obvio lo más importante era hacer esto pic.twitter.com/Ip9goVs7SI — mar crocs (@hijodeIaluna) November 14, 2019

Die Funktion kann euch Songtexte entweder in einem kleinen Fenster unterhalb der Wiedergabe-Leiste anzeigen oder man entscheidet sich für die Fullscreen-Anzeige. Wie so oft gibt es auch hier wieder den Hinweis, dass Spotify so wie in diesem Fall ständig neue Features ausprobiert und das nicht zwingend bedeuten muss, dass die Funktion dann auch weltweit ausgerollt wird.

Wenn die Songtext-Option von den Spotify-Nutzern aber angenommen wird, wüsste ich nicht, was dagegen spräche, das auch global anzubieten — und zumindest mein Karaoke-Herz würde sich sehr darüber freuen. Wir haben jedenfalls mal ein Auge drauf, und wenn es von Spotify dazu was Spruchreifes gibt, lassen wir es euch wissen.

Quelle: TechCrunch