Spotify Web Player: Keine Unterstützung mehr für den Safari Browser

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die einen Mac besitzen und mit dem Safari Browser im Internet unterwegs sind. Kürzlich hat Spotify nämlich die Unterstützung des Spotify Web Players eingestellt. Möchte man als Safari-User nun die Webseite aufsuchen, bekommt man nicht viel zu sehen. Lediglich ein gelber Hinweis deutet darauf hin, dass man den Web Player hier nicht mehr auffinden kann. Der Spotify Web Player unterstützt aktuell offiziell nur Edge, Chrome und Firefox.

Spotify hat sogar schon die Support-Seite angepasst, auf der bis Freitag auch noch Apple Safari auftauchte. Man wird von der Webseite darauf verwiesen, entweder einen anderen Browser zu verwenden oder aber den offiziellen Spotify Client herunterzuladen.

Natürlich regen sich bereits viele Mac-User darüber auf. Im Spotify-Kundenforum machen sie ihrem Ärger lautstark Luft, jedoch besänftigt Spotify die Community mit besänftigenden Worten und entschuldigt sich. Es ist leider auch nicht klar, ob die Sache wieder reaktiviert oder beibehalten wird. Betrachtet man diese Entwicklung aus Apples Sicht, dürfte ihr Interesse, einen reibungslosen Ablauf von Spotify zu garantieren, relativ dürftig ausfallen. Immerhin bieten sie mit Apple Music ihren eigenen Musik-Dienst an. Wieso sollten sie dann also die Konkurrenz unterstützen?