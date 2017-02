Steigen wir mal nicht in die große und ausführliche Diskussion über das Thema Datenschutz ein, zumindest nicht politisch. Aber neben dem gesetzlichen Datenschutz und den Versprechen der Unternehmen,die Privatsphäre ihrer Nutzer zu respektieren, gibt es noch den ganz persönlichen Datenschutz. Die Frage, welche persönlichen Daten man wann und wem zur Verfügung stellt.

Datenhalde Facebook

Ohne Frage sind soziale Netzwerke und hier natürlich ganz vorne Facebook, die Stellen, an denen man bewusst oder unbewusst, die meisten persönlichen Daten hinterlässt. Zwar bietet Facebook hier durchaus einige Möglichkeiten, die Sichtbarkeit des eigenen Profils für andere einzuschränken, aber wenn man mal wissen möchte, welche Daten Facebook eigentlich so alles über einen selbst gesammelt hat, dann wird es schon etwas komplizierter. Man kann sich natürlich durch die verschiedenen Bereiche des eigenen Profils durchklicken und das Akitivitätenprotokoll durchgehen, aber im Vergleich zu den Möglichkeiten, die Facebook über die Graph Search liefert, ist das eher schwach. Vor allem, wo es doch so viele Verknüpfungsmöglichkeiten gibt.

Die bekannteste Nutzungsmöglichkeit der Graph Search dürfte die immer wieder auftauchende „Freunde, denen XYZ gefällt“-Suche sein. In schöner Regelmäßigkeit wird darauf hingewiesen, dass man darüber herausfinden kann, welche der eigenen Freunde eine bestimmte Seite mit einem „Like“ markiert haben, um diese Freunde dann wahlweise darauf aufmerksam zu machen oder gleich aus der Kontaktliste zu kicken. Dabei kann die Graph Search doch so viel mehr.

Daten nutzen

Stalkscan ist ein Tool, mit dem man die vielen vielen Daten auf Facebook gezielter anschauen und auch nutzen kann. Einfach die Adresse des zu analysierenden Profils angeben und schon kann man sich bequem durch viele Informationen klicken. Wobei man direkt dazu sagen muss: es gelten weiterhin die Privatsphäreneinstellungen von Facebook. Stalkscan zeigt einem also wirklich nur die Informationen, die man selbst bei Facebook sehen darf. Es besteht also kein Grund zur Panik, schließlich haben wir alle die Privatsphäreneinstellungen unserer Profile bei Facebook sehr sorgfältig getroffen, oder etwa nicht?

Für einen selbst kann das Tool eine Hilfe sein, um einfach mal einen schnellen Überblick zu bekommen, welche Posts, Bilder oder Videos man so gemocht hat, auch zeitlich eingeschränkt. Man kann nach Klassenkameraden und Ex-Kollegen genau so suchen, wie nach den Singles unter den eigenen Kontakten. Man kann sich auch einfach schnell informieren, welche Informationen man so bei Facebook gespeichert hat. Wenn man kontrollieren will, welche dieser Informationen andere zu sehen bekommen, dann muss man sich natürlich mit einem anderen Account anmelden, was aber natürlich keiner tun kann, schließlich wäre so ein Zweit-Account unter anderem Namen ja ein Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook – aber möglicherweise hilft einem da ja jemand aus?

Stalken

Einfach mal schauen, welche Informationen anderer Nutzer sich über die Graph Search finden lassen, das kann ein mehr oder weniger harmloser Spaß unter Freunden sein, bei dem man sich über den unmöglichen Musikgeschmack des anderen amüsiert oder einfach merkt, dass man die gleichen Kneipen bevorzugt. Es kann aber durchaus auch dazu führen, dass man sich vielleicht mal Gedanken darüber macht, ob die eigenen Privatsphäreneinstellungen vielleicht optimiert werden könnten. Schließlich muss man vielleicht nicht der ganzen Welt erzählen, welche Veranstaltungen man zu besuchen gedenkt, mit wem man befreundet ist bei Facebook oder welche politischen Parteien einem zusagen.

Creepy?

Man kann dieses Tool natürlich als „Creepy“ bezeichnen, aber ganz nüchtern betrachtet: Es ist nicht neu. Neu ist nur ein praktisches Webinterface für die Nutzung der Graph Search, aber weder die zugrunde liegende Suche, noch die Tatsache, dass darüber möglicherweise Informationen preisgegeben werden, die man lieber für sich behalten würde, sind neu. Eigentlich alles altbekannt – aber offensichtlich noch nicht bei allen angekommen, wie ein kleiner Test mit verschiedenen zufällig ausgewählten Profilen ergab. Manche gehen da doch recht freizügig mit ihrer Privatsphäre um.

Eher ist dieses Tool nützlich, schließlich erschliesst sich hiermit auch technisch weniger versierten Menschen schnell und unkompliziert die Datensammlung, die man selbst bei Facebook über sich angelegt hat. Und ja, es kann auch Spaß machen – ich werde mich jetzt mal mit Casi über seinen Musikgeschmack unterhalten, denn das ist teilweise echt creepy ;)

via The Next Web