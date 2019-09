Starbucks Japan verkauft smarten Stift mit integrierter Bezahlfunktion

Dass Starbucks mal ein Gadget rausbringt, dass weder Kaffeetasse noch Keksdose ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber so ist es! In Japan veröffentlicht das Unternehmen diesen Monat ein neues Hardwareprodukt – dabei handelt es sich um einen smarten Stift. Nicht so etwas wie ein Stylus für Tablets oder Handys, sondern ein echter Stift mit “kaffeebrauner” Gel-Tinte, einem von der Kaffeemaschine inspirierten Design, und der integrierten Möglichkeit, für Getränke bei Starbucks zu bezahlen.

“Starbucks Touch: The Pen”, so heißt das neue Gadget. Er hat einen NFC-Chip implementiert und arbeitet mit der FeliCa-Technologie, die in Japan sehr weit verbreitet ist. Er unterstützt außerdem das heimische Kartensystem von Starbucks. Der Stift ist dann mit der digital wallet, also der “digitalen Brieftasche”, verbunden.

Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Bezahlweise mit dem Stift besser ist als mit dem Handy, aber ich schätze mal, wenn man sein Handy zu Hause lassen und bei Starbucks eine Hardcore-Lernstunde einlegen möchte, dann könnte der smarte Stift eine Alternative sein. Nichts anderes ist der Stift übrigens – er hat die gleiche Funktionsweise, wie kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone.

Überraschenderweise ist dies bereits das vierte Produkt der Starbucks Touch-Linie. Es gibt unter anderem eine Handyhülle, eine Flasche und – ganz neu – eine winzige Handtasche mit NFC-Ausstattung namens “The Hug”. Diese war im Juli nur für ein paar Tage im Lotto erhältlich. Und langsam wird auch klar, wieso wir in Europa noch nie von diesen Gadgets gehört haben. Starbucks vermarktet seine smarten Produkte nur in Japan, weil es da wahrscheinlich einen größeren Markt für solche Geräte gibt.

Der Stift sollte nun aber etwas leichter zu kriegen sein, da Starbucks ihn nächsten Mittwoch in seinem Online-Shop zum Verkauf anbietet. Es wird das Produkt in drei Farben geben: Schwarz, Silber und Weiß. Der Preis beläuft sich auf 4.000 Yen, also umgerechnet 37 Dollar! Ein teurer Spaß…

via: theverge