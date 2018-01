Starke Gesetzesvorlage: Washington möchte verklebte Akkus verbieten

Stellt euch vor, dass wir über ein US-Gesetz reden und die Geschichte nicht damit endet, dass man angesichts eines abstrusen orange-haarigen Selbstdarstellers schreiend die Hände überm Kopf zusammenschlägt. Klingt in diesen Zeiten ungewöhnlich, stimmt aber dennoch.

In der Substitude House Bill 2279, einem im Bundesstaat Washington eingereichten Gesetzesantrag, wird angestrebt, dass ab dem Jahr 2019 Geräte verboten werden können, die so gebaut sind, dass sie die Diagnose oder Reparatur durch einen unabhängigen Reparatur-Dienst erschweren oder verhindern. Dazu gehört auch das Fixieren der Batterie im Innern des Geräts auf eine Weise, die das Entfernen schwierig oder schlimmstenfalls sogar unmöglich macht.

Wie Motherboard berichtet, sind im letzten und auch in diesem Jahr gleich in vielen US-Staaten solche „Fair Repair“-Gesetze auf den Weg gebracht worden. Dieses aus Washington ist aber mit dem Fokus ausschließlich auf Akkus deutlich enger gefasst, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es auch tatsächlich so umgesetzt wird.

Der verantwortliche Abgeordnete Jeff Morris hat bei der eingereichten Gesetzesvorlage natürlich alle Hersteller im Sinn, die durch das Kleben der Akkus eine Reparatur erschweren oder unmöglich machen, erwähnt dabei aber auch explizit Apple. Spätestens, seitdem bekannt geworden ist, dass in bestimmten Fällen die Leistung im iPhone gedrosselt wird, um den Akku zu schonen, stehen die Kalifornier natürlich schwer im Fokus, was das Thema Akku angeht.