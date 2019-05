Statussymbol virtuelle Kleidung: Arme Kids werden bei Fortnite gemobbt

Die frühen Achtziger — damals waren so unendlich viele Dinge komplett anders, als es heute ist. Aber etwas ist gleich geblieben: Wenn Du in der Schule ohne Markenklamotten aufgelaufen bist, hing am Cool-Kids-Clubhaus Dein Foto unter dem Spruch: “Wir müssen leider draußen bleiben”.

Egal, irgendwie hab ich die Zeit ja dennoch überlebt und erfreulicherweise gab es auch die wirklich coolen Kids, denen so etwas oberflächliches komplett egal war. Das ändert aber nichts daran, dass es dieses Mobben aufgrund schlechterer Besitzverhältnisse immer gab und wohl auch immer geben wird.

Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, dass ich eben damals zur Schule gegangen bin und nicht heute, weil ich das Gefühl habe, dass auf die Kids von so vielen Seiten noch viel mehr einprasselt als damals. Aber das soll auch — grundsätzlich — gar nicht das Thema sein. Konkret geht es stattdessen darum, dass diejenigen, die glauben, mit etwas mehr Geld in der Tasche kauft man sich auch das Recht, über ärmere Kinder zu lachen, eine komplett neue Bühne erhalten haben.

Diese Bühne heißt “Fortnite” und ist das derzeit angesagteste Spiel weit und breit. Wir haben auch bereits mehrfach über das Spiel berichtet und dabei ging es unter anderem auch darum, wie unendlich viel Kohle mit Fortnite verdient wird. Das ist insofern faszinierend, als das Game an sich ja kostenlos ist. Epic verdient sich aber dumm und dämlich an den In-App-Käufen, die von den Spielern vielfach getätigt werden.

Dabei geht es nicht um Goodies, die euch wirklich im Spiel voranbringen, sondern um Skins oder Jubeltänze — all das, was euer Alter Ego im Spiel eben cooler und individueller macht. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die sich einfach mit dem Standard-Look ins Geschehen stürzen und auch so ihren Spaß haben wollen.

Ich persönlich hab ungefähr 20 Minuten im Spiel verbracht. Wollte es mal gesehen haben, bin umhergerannt, hab ein bisschen geballert und gemerkt, dass ich da keinen Bock drauf habe. Falsche Zielgruppe halt. Aber es gibt Millionen Spieler weltweit und wie seinerzeit auch bei Spielen wie “World of Warcraft” ist das Spiel-Universum für sehr viele der Gamer fast sowas wie ein zweites Zuhause.

Mittlerweile geht es auch längst nicht mehr nur um den Battle Mode, wie Polygon jüngst schrieb:

While the objective is to survive against 99 other players, Fortnite’s culture isn’t nearly as hostile. For kids playing the game, Fortnite is a cartoon wonderland where you can shoot the shit with your friends more so than it is a competitive game about survival. As the game expands and adds modes beyond battle royale, opportunities to build fantastic creations, inhabit the world, and explore have only increased. In 2019, Fortnite is less of a shooter than it is a playground.

Warum ich all das erkläre bzw. auf Polygon verweise: Sehr, sehr viele Kids sind jeden Tag in diesem Spiel, verbringen dort sehr viel Zeit, so dass Fortnite für sie einen entsprechend hohen Stellenwert im Leben haben. Wie kann man dort herausstechen? Klar, natürlich indem man seine 99 Konkurrenten aussticht und eine Runde gewinnt. Aber was, wenn man nur ein durchschnittlich begabter Zocker ist und daher wohl eher nicht in den Genuss kommt, durch seine Gaming-Skills zu beeindrucken? Dann kann man immer noch auffallen, indem man seinen Avatar in einen besonderen Paradiesvogel verwandelt.

Genau darum aber spielt es eine Rolle, ob man zahlungskräftig ist oder nicht. Es gibt verschiedene Wege, wie man an besondere Outfits kommt und die kosten nicht nur unterschiedlich viel, sondern sind auch unterschiedlich selten und begehrt. Für so einen Skin können auch schon mal 20 Dollar fällig werden. Wer keine Kohle hat, bleibt da schnell außen vor.

Ganz ehrlich: Sowas würde für mich jetzt recht unverfänglich klingen, wenn ich nicht zu dem Thema recherchiert hätte. Aber dieses sich-keine-Skins-leisten-können hat tatsächlich einen Impact auf das reale Leben vieler Schüler. Polygon sprach u.a. mit einem Lehrer, der bei seinen Schülern beobachtet hat, dass Spieler als “Defaults” gemobbt werden, also als Charaktere, die im Spiel lediglich die Klamotten tragen, die sie direkt zu Beginn besitzen.

Das geht so weit, dass es der Begriff “Default” mittlerweile auch in den normalen Sprachgebrauch der Kids geschafft hat, um Mitschüler zu diskreditieren, ganz unabhängig vom Spiel Fortnite. Eltern werden von ihren Kindern zum Teil angebettelt, dass sie ihnen Fortnite-Klamotten im Spiel kaufen, damit sie nicht gehänselt werden. Wenn selbst ein achtjähriges Kind davon spricht ,dass es die Sachen fürs Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen benötigt, dann läuft definitiv was verkehrt.

The nine year old boys at my house don’t call each other losers. They say “He’s a default.” It’s a term for Fortnite players who haven’t earned better skins yet. Gaming equivalent of the old Twitter eggs. — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) February 15, 2019

Mittlerweile ist es auf YouTube sogar schon ein beliebtes Genre geworden: Videos aus Fortnite, in denen “Defaults”, also neue, schlechte Spieler vorgeführt und gedemütigt werden. In diesem Clip ist es allerdings ein guter Spieler, der dennoch die Default-Klamotten trägt. Ihr seht, wie er sich da durchtankt, aber eben auch, dass er sich massig dumme Sprüche anhören muss. Für viele Spieler gehört das zusammen: Schlecht spielen können und Default-Skins tragen und dementsprechend werden diese Leute auch vielfach behandelt.

Im Spiel gibt es da die merkwürdigsten Auswüchse: Neue, schlechte Spieler, die mit besonders guten Waffen ausgestattet werden, nur um sie dann dennoch vorzuführen zum Beispiel. Wenn ihr mich fragt, eine sehr unschöne Entwicklung, aber leider auch keine, die überraschend kommt. Sowohl im wirklichen Leben als auch In-Game kennen wir diese Art von Mobbing. Dass das mitunter aber so starke Auswirkungen hat, dass das Bullying im Spiel so aufs wirkliche Leben ausstrahlt, dürfte noch ein recht neues Phänomen sein. Und die Arschloch-Kids, die sich eh einen Spaß daraus machen, andere runterzuputzen, haben jetzt einen neuen Weg gefunden, wie man die Mitschüler demütigt und mobbt.

