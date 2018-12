Steht Südostasien ein Wirtschaftsboom bevor? – Das deutet daraufhin…

Die 10 Nationen in Südostasien – Singapur, Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Vietnam, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar und die Philippinen – sollen bis 2020 zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt werden. Dazu tragen auch lokale Firmen bei, die einen Großteil des Wachstums vorantreiben. Die Region beherbergt außerdem einige Technologieriesen und für Start-ups ist Südostasien eine gute Wahl, gerade wenn man ins Ausland expandieren möchte.

Jetzt werden sich die ein oder anderen fragen, wo bei dieser Aussage der Sinn begraben liegt. Nun, eine zentrale Herausforderung für das internationale Expandieren, ist die Frage, wie Unternehmen ihre Produkte über nationale Grenzen hinweg anbieten wollen. Erfolgreiche Start-ups in der Region Südostasien sind auf solche Hürden bestens vorbereitet, da sie bereits daran gewöhnt sind, in unterschiedlichen Umgebungen zu arbeiten.

Dort sind viele unterschiedliche Kulturen vertreten und es werden eine Vielzahl von Sprachen gesprochen. Allein in Indonesien spricht man mehr als 700 Sprachen auf 17.000 Inseln. Doch auch die Geographie spielt eine Rolle. Singapur ist ein dicht besiedeltes Stadtgebiet mit mehr als 5 Millionen Einwohnern. Im Gegensatz dazu ist fast die Hälfte der indonesischen Bevölkerung ländlich und hat eigentlich nur zwei große Städte. Und auch die Kaufkraft und die Gewohnheiten sind in Südostasien vielfältig. Wer hier als Unternehmen durchstarten möchte, der muss lernen, das Produkt sowie die Vertriebs- und Marketingstrategien jeweilig anzupassen, um diesen großen Unterschieden gerecht zu werden.

Trotz des rasanten Wachstums der Volkswirtschaften im Raum Südostasien, gibt es immer noch Ineffizienzen, die die Region bremsen und verhindern könnten, über die Schwelle des Wirtschaftsbooms zu treten. So verfügen beispielsweise nur 27 Prozent der hier lebenden Menschen über Bankkonten und über 400 Millionen Menschen leben ohne Bankverbindung. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Einige Unternehmen, darunter Grab, Go-Jek und DHL haben schon Initiativen angekurbelt, um auch Menschen ohne Konto verschiedene Finanzdienstleistungen anzubieten.

Daraus resultieren Apps, die auch wieder den Umsatz steigern. Doch zusätzlich zu diesem Problem, sind viele Banken in Südostasien nicht in der Lage, den meisten Menschen Kredite zu gewähren, weil es an der Infrastruktur für die Datenerfassung mangelt. Um alternative Kreditbewertungsdaten bereitzustellen, sind Peer-to-Peer (P2P)-Kreditunternehmen entstanden, die gerade richtig durch die Decke gehen.

Oft wird hier auch eine künstliche Intelligenz eingesetzt, die auch in anderen Branchen bei der Arbeitsbewältigung hilft und jährliche Gewinne in Höhe von 311 Milliarden US-Dollar erzielt. All diese Umstände und Entwicklungen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass das Technologie-Startup-Ökosystem in Südostasien einen Wendepunkt erreicht hat. Wenn es so weiter geht, lässt der Wirtschaftsboom wohl nicht mehr lange auf sich warten.

via: thenextweb