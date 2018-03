Stephen Hawking, berühmtester Wissenschaftler unserer Zeit, ist tot

Wie lange mich der Weltraum fasziniert? Vermutlich seit den frühen Achtzigern. Walt Disney brachte in Deutschland „Das schwarze Loch“ in die Kinos, im TV liefen die „Mars-Chroniken“ und ich ließ mich sowohl durch Wiederholungen von „Raumschiff Enterprise“ und uralten B-Movies wie „Metaluna 4 antwortet nicht“ immer wieder gern gedanklich in den Weltraum entführen.

Es muss auch die Zeit gewesen sein, als ich erstmals von einem Wissenschaftler namens Stephen Hawking hörte. Damals schon saß dieser brillante Astrophysiker im Rollstuhl und konnte sich nur mittels Sprach-Computer artikulieren. In der letzten Nacht ist der vielleicht hellste Kopf in der Wissenschaft verstorben im Alter von 76 Jahren. Dieses Video hat die Universität Cambridge soeben veröffentlicht:

Damit wurde er deutlich älter, als ihm Ärzte vor Jahrzehnten prognostiziert haben. Er litt an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), einer furchtbaren Krankheit, die die Menschheit auch heute noch nicht in den Griff bekommen hat. Die Krankheit sorgte dafür, dass Hawking nahezu keinen Muskel in seinem Körper mehr nutzen konnte.

Stephen Hawking wurde 1942 geboren. 1962 erfuhr der junge Student, dass er an einer unheilbaren Motoneuronen-Erkrankung leide und nur noch wenige Monate zu leben habe. Trotz dieser schrecklichen Diagnose setzte er seine Studien fort und ging an die Universität Cambridge, wo ihm freie Hand für seine einflussreichen Arbeiten insbesondere über Schwarze Löcher gegeben wurde. Dreißig Jahre lang, von 1979 bis 2009, war er „Lucasischer Professor für Mathematik“ im Fachbereich für angewandte Mathematik und theoretische Physik, ein Lehrstuhl, den in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Isaac Newton innehatte. Für seine Beiträge zur modernen Kosmologie hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Hawking ist Mitglied der Royal Society und der US National Academy of Sciences.

Wenn ich als Einleitung was über den Weltraum und den Zusammenhang zur Science-Fiction schreibe, dann auch deswegen, weil der Weltraum für mich seit diesen Jahren immer eine Medaille mit zwei höchst unterschiedlichen Seiten war. Mich fasziniert die Vorstellung von „Unendlichen Weiten“ und ich bin überzeugt davon, dass irgendwo da draußen intelligentes Leben existiert.

Gleichzeitig hat der Weltraum aber auch immer was sehr Düsteres. Egal, ob „Das schwarze Loch“ oder Major Tom, der „Völlig losgelöst“ in den Tiefen des Alls verloren geht: Jede Science-Fiction-Geschichte hat für mich immer was unglaublich fragiles. In einer Welt, in der die ganz großen Abenteuer auszusterben drohen, halte ich es bis zum heutigen Tag für eine äußerst gefährliche Mission, in den Weltall zu fliegen — egal, ob wir über einen Routine-Flug zur ISS sprechen oder über eine fiktive Mars-Mission.

Stephen Hawking war da immer sowas wie die Stimme der Vernunft für mich. Derjenige, der die Theorie aufstellte, dass ein schwarzes Loch eben nicht das Ende der Fahnenstange ist — eine phänomenal beruhigende Theorie für einen Jungen, der damals befürchtete, dass schwarze Löcher mal irgendwann alles verschlingen könnten.

Hawking hat den Weltraum und die vielen Theorien dazu für mich greifbarer gemacht. Quantentheorien, die Krümmung der Zeit und die exakte Funktionsweise von schwarzen Löchern werde ich auch in hundert Jahren nicht vollumfänglich begriffen haben oder gar erklären können, aber mit seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ hat Stephen Hawking in den Achtzigern möglich gemacht, dass auch Normalsterbliche wie ich mal in diese Welt hineinschnuppern und sie zumindest im Ansatz verstehen können.

Trotz eines Themas, welches zumeist am Mainstream vorbeiging und trotz seines körperlichen Handicaps wurde er gern als der Rockstar der Wissenschaft bezeichnet. Und tatsächlich gibt es keinen zeitgenössischen Wissenschaftler, der so bekannt war wie er und der ein nicht wegzudenkender Teil der Popkultur geworden ist. Mit einer ordentlichen Prise Humor ausgestattet, war er sich auch nicht zu fein dafür, als Gast in Serien wie den Simpsons, Futurama oder auch „Big Bang Theory“ aufzutauchen.

Zuletzt hat sich Stephen Hawking auch immer häufiger besorgt gezeigt. Besorgt, was passieren wird, wenn tatsächlich Außerirdische auf die Menschheit aufmerksam würden und besorgt, wenn wir irgendwann die Entwicklung von künstlicher Intelligenz so weit vorangetrieben haben, dass sie für Menschen nicht mehr beherrschbar wäre.

Für ihn war es klar, dass wir — also die komplette Menschheit — tendenziell immer einen Hang dazu haben, Dinge zu tun, die weder unser Spezies noch dem Planeten wirklich gut tun. Deswegen war er stets auch immer der Mahner, der es als zwingend vorausgesetzt hat, dass wir unseren Planeten eines Tages verlassen und zu neuen Ufern aufbrechen.

Stephen Hawking wird es leider nicht mehr erleben, dass ein erster Mensch den Mars betritt und den Grundstein für eine Besiedlung des roten Planeten legt. Aber ich bin sicher, dass die Wissenschaft diesen so hellen Kopf nicht vergessen wird und ihn entsprechend zu würdigen weiß. Hawking hat mir mehr als nur einmal gezeigt, was für ein armseliges kleines Licht ich bin: Einmal bezogen auf meine Bedeutung in diesem unendlich großen Universum, aber auch bezogen auf den Intellekt im Vergleich zu seinem.

Ich verneige mich jedenfalls heute vor diesem großen Mann und wette, Nerds, Geeks, Wissenschaftler und sehr viel mehr Menschen heute werden es mir an diesem Tag gleich tun, an dem der brillanteste Wissenschaftler unserer Zeit friedlich eingeschlafen ist.