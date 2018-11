Smart City Steve Wozniak über Innovationen und die Zukunft der Elektromobilität

Auf dem MQ! Innovation Summit, dem Zukunfts- und Mobilitätskongress von Audi, hat Apple Mitbegründer Steve Wozniak einen Vortrag über Elektromobilität gehalten. Er verrät, warum er ein so großer Fan von E-Autos ist und welche Innovationen er in Zukunft in diesem Bereich erwartet.