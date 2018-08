Stinkende Schuhe? Kein Problem! – Panasonic stellt MS-DS100 vor

Unangenehme Schuhgerüche sind gerade im Sommer und nach dem Sport ein Thema. Vielen Leuten ist das natürlich unangenehm und für dieses Problem hat Panasonic vor Kurzem ein neues Gerät vorgestellt. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein Device, dass wie ein Hightech-Schuhdeo funktioniert. Es hat den klangvollen und einprägsamen Namen „MS-DS100“ und verwendet eine besondere Technologie, um den Gestank direkt aus den Schuhen zu entfernen. Das Gerät wird ab dem 20. September 2018 nur in Japan auf den Markt kommen.

Die Technologie hinter „MS-DS100“ nennt sich „Nanoe“-Technologie und sie funktioniert, indem elektrostatische Wasserpartikel in Nanogröße die unangenehme Gerüche in den Schuhen zerstäuben. Die gleiche Technologie hat Panasonic bereits in einem Kleiderbügel vorgestellt, der Oberteile von Schweiß- oder Rauchgeruch befreien soll.

Für den Anfang legt man das Y-förmige Gerät mit den Enden nach unten in die Öffnungen der Schuhe. Durch sechs Löcher an den Enden werden die stinkenden Treter mit kleinen Dampf-Partikeln eingesprüht, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Das Gerät bietet zwei verschiedene Modi, die entweder fünf oder sieben Stunden lang die Schuhe reinigen.

Der „MS-DS100“ kann entweder mit Kabel und Steckdosenanschluss betrieben werden, hat aber auch einen Akku verbaut, der das Gerät einige Stunden allein mit Strom versorgen kann. Die Pressemitteilung des japanischen Unternehmens lässt übrigens nicht viele Infos durchblicken. Auch zum Preis gibt es keine genauen Angaben, doch vielleicht orientiert man sich hier am Dampf-Kleiderbügel, der ungefähr 180 Dollar kostet.

Auch dieser hat den japanischen Markt nie verlassen, deshalb denke ich, dass es sich bei „MS-DS100“ genauso verhalten wird. Obwohl das Produkt, nunja sagen wir mal ungewöhnlich ist, erschließt es doch einen sehr rar besäten Markt. Blöd nur, dass Sportler außerhalb von Japan wohl weiterhin auf Schuhdeo zurückgreifen müssen, um ihre Schuhe wie Rosen duften zu lassen.

via: digitaltrends