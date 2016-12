Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, strampelt sich Facebook gerade in einer Flut von Falschmeldungen ab. Solche Fake-News sollen nicht mehr in der Neuigkeiten angezeigt werden und schon gar nicht die Newsfeeds der Nutzer zukleistern. Zuckerbergs Strategie: Geldhahn zudrehen und das Problem ist erledigt. Ob das wirklich der richtige Weg ist, wird sich zeigen. Jedoch haben vier Studenten der Princeton University eine etwas andere Herangehensweise und sind damit sogar erfolgreich.

Die vier Programmierer/innen entwickelten ihre Idee im Rahmen eines dreitägigen Hackathon Events an der Universität, bei dem sie am Ende eine Chrome-Erweiterung namens „FiB“ vorstellten. Sie wollten die Suche nach den gefälschten Informationen auf Facebook angehen und eine Lösung finden. Gesagt, getan: Nach 36 Stunden hatte das Team das Programm entwickelt.