Der Markt für intelligente Uhren und Fitnesstracker ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Inzwischen läuft man täglich vielfach Leuten über den Weg, die ein solches Gerät um den Unterarm geschnallt haben. Neben dem Empfangen von Nachrichten, der Navigation und dem rudimentären Bedienen des Telefons versprechen Wearables meist auch eine verbesserte Gesundheit. Das war auch bei der Einführung der Apple Watch (3. Serie) im November 2017 so, als Apple eine Zusammenarbeit mit der Stanford-Universität ankündigte.

Inhalt der vom kalifornischen Unternehmen finanzierten Zusammenarbeit war die Erkennung und Vorbeugung von Herzkrankheiten des Trägers. Dazu nahmen 419.093 Personen aus 50 Staaten teil, die über 8 Monate ihren Alltag mit der Apple Watch bestritten. Nach Auswertung der angefallenen Daten stellte man fest, dass bei ungefähr 0,5 Prozent der Teilnehmer Unregelmäßigkeiten im Herzschlag auftraten. Diese circa 2.000 Teilnehmer erhielten dann über eine digitale Sprechstunde von Medizinern Unterstützung und auch ein weiteres professionelles Gerät, das über ein Kardiogramm den Herzrhythmus über einen festgelegten Zeitraum überwacht.

Comparisons between irregular pulse-detection on Apple Watch and simultaneous electrocardiography (ECG) patch recordings showed the pulse detection algorithm (indicating a positive tachogram reading) has a 71 percent positive predictive value. 84 percent of the time, participants who received irregular pulse notifications were found to be in atrial fibrillation at the time of the notification.