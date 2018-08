Studie: Kinder werden stärker von Robotern beeinflusst

Manche von euch, haben das Wachstum des Internets vom Wickeltisch aus mit erlebt. Andere waren schon erwachsen, als das World Wide Web seine ersten Webseiten bekam. Das hat uns unterschiedlich beeinflusst. Während die einen, quasi mit dem Wandel mitgewachsen sind, wurden die anderen in ein ganz anderes Zeitalter hineingeboren. Erlebt man etwas in jungen Jahren, wird man davon mehr oder weniger geprägt. Das ganze Prinzip lässt sich auf jeden möglichen Bereich übertragen.

So besagt nun eine Studie, dass Kinder weitaus anfälliger dafür sind, von Robotern beeinflusst zu werden, als Erwachsene. Forscher der Universität Plymouth verwendeten eine in den 1950er Jahren entwickelte Methode, um festzustellen, wie viel Einfluss Roboter auf die Meinungen der Menschen haben können. Gemeint ist mit dieser Methode das sogenannte Asch-Paradigma, was ursprünglich verwendet wurde, um zu beschreiben, wie Menschen den Meinungen anderer folgen, auch wenn sie offensichtlich falsch liegen.

„Die Menschen folgen oft den Meinungen anderer und wir wissen seit langem, dass es schwer ist, die Ansichten und Meinungen der Menschen um uns herum zu übernehmen. Wir kennen das als Konformität. Aber da Roboter bald im Haus und am Arbeitsplatz zu finden sein werden, haben wir uns gefragt, ob sich die Menschen an Roboter anpassen würden. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Erwachsene nicht dem zustimmen, was die Roboter sagen. Aber als wir das Experiment mit Kindern machten, taten sie es.“ Robotik-Professor Tony Belpaeme, Leiter der Studie

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Kinder eine größere Affinität zu Robotern haben als Erwachsene. Das könnte man im negativen Sinne beispielsweise mit roboterbasierter Werbung ausnutzen. Aber es würde auch positive Anwendungen geben: Zum Beispiel könnten soziale Roboter eingesetzt werden, um kranken Kindern zu helfen oder um sie beim Erlernen einer zweiten Sprache zu unterstützen.

Die Forscher warnen davor, dass die Affinität von Kindern zu Robotern hauptsächlich missbraucht werden könnte. Man müsse nun eine Diskussion anstoßen, in der darüber abgestimmt wird, ob mögliche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Risiko für Kinder zu minimieren.

via: Independent