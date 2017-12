Das „Substitute Phone“ hilft gegen die Smartphone-Sucht

Smartphones sind die neuen Süchtigmacher. Sie bestimmen unseren Alltag und stellen uns nicht nur unendliche Informationen zur Verfügung, sie bieten uns auch die Möglichkeit, uns in langweiligen Stunden zu erheitern. Diese Gefühle sind mit Berührungen verbunden, nämlich die auf dem Handydisplay. Bei uns allen sind die typischen Wisch-, Scroll- und Tippbewegungen schon so verankert, dass es uns regelrecht fehlen würde, wenn wir ein Dumb-Phone aus den 2000er bekommen würden.

Wer wirklich süchtig nach seinem Smartphone ist und sich nicht vorstellen kann, auch nur eine Minute ohne sein Handy zu verbringen, für den sind diese Bewegungen genauso wichtig, wie die Informationen auf dem Display. Das Ganze könnte man in etwa mit der Sucht eines Rauchers vergleichen. Für ihn kommt es nicht nur auf den Geschmack oder das Nikotin der Zigarette an. Ein ganz wesentlicher Teil, macht auch das zwischen den Fingern halten des Stummels aus. Wer dann mit dem Rauchen aufhört, der vermisst meist dieses Gefühl. An der Hand fehlt irgendetwas.

Das sogenannte „Substitute Phone“ soll bei der Entwöhnung vom Handy helfen. Das Gerät, wenn man es denn wirklich so nennen kann, besteht aus schwerem, hochwertigem Kunststoff. In der Mitte ist eine Reihe von Steinperlen eingelassen, an denen man mit den Fingern entlangfahren kann, um verschiedene Display-typische Gesten zu simulieren. Die Perlen lassen sich rollen und geben dadurch ein ähnliches reibungsloses Gefühl wie ein Handybildschirm. Das Phone gibt es in verschiedenen Ausführungen.

GIF

Das „Substitute Phone“ wurde vom Designer Klemens Schillinger entworfen, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Handys zu bauen, die zwar die physische Stimulation, aber nicht die normale Konnektivität ermöglichen.So will er unsere Beziehung zu digitalen Geräten verbessern. Als Vorbild hat er sich tatsächlich die Sucht eines Rauchers vorgenommen. Der Schriftsteller Umberto Eco hatte nämlich, beim Versuch mit dem Rauchen aufzuhören, die Zigarette mit einem kleinen Stock ersetzt.

Ein weiteres Designerstück Schillingers, ist die Offline-Lampe. Sie schaltet sich nur ein, wenn man ein Objekt in Smartphone-Größe in eine Schublade unter der Lichtquelle legt. Beide Produkte haben einen sehr interessanten Ansatz.

via: techcrunch