Super Mario Run: 40 Millionen Downloads – und eine Menge Ärger

Update vom 21. Dezember 2016:

Nintendo veröffentlicht Zahlen zu Super Mario Run und den Japanern ist mit ihrem ersten richtigen Smartphone-Spiel nicht nur ein Riesenerfolg, sondern sogar direkt ein Rekord vergönnt: 40 Millionen Downloads gab es in lediglich vier Tagen, zum Vergleich: Pokémon Go brauchte zwei Wochen, um auf „nur“ 30 Millionen Downloads zu kommen.

Riesige Freude bei Nintendo, sollte man meinen – ganz ist dem aber nicht so. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind so Viele von dem Spiel enttäuscht, dass sogar die Nintendo-Aktie gefallen ist. Wieso enttäuscht? Weil der Spielumfang für ’nen Zehner eben doch äußerst überschaubar ist, wie auch wir bereits in unserem Super Mario Run Test schrieben.

Wer also das Spiel installiert und den vollen Preis bezahlt hat, wird nicht mit einem Spiel belohnt, an dem man wirklich über viele Wochen oder wenigstens Tage Spaß hat. Auch der Online-Zwang sorgt weiterhin für Unmut, so dass das Spiel bei iTunes gerade einmal mit 2 von möglichen 5 Sternen bewertet wird. Zu guter letzt ist natürlich auch das Android-Lager verärgert, dass man noch nicht in den Genuss von Super Mario Run kommt.

Ziemlich viel Theater also für dieses Rekord-Spiel, bei dem wir aber selbst den „Rekord“ noch differenziert betrachten sollten. Im Gegensatz zu Pokémon Go ist Super Mario Run direkt weltweit an den Start gegangen, während der Launch von Pokémon Go sich über viele Wochen hingezogen hat. Außerdem – und das ist noch viel entscheidender – stehen diese 40 Millionen Downloads ja nur für die kostenlose Demo-Version. Daraus lässt sich also nicht im Ansatz ableiten, wie viele Mario-Fans tatsächlich nach dem Download die zehn Euro bezahlt haben. Mal sehen, ob Nintendo diese Zahl noch nachlegt – tun die Japaner das nicht, wird das sicher seinen Grund haben.

Quelle Nintendo via Golem.de

Update vom 15. Dezember 2016:

Heute also ist es soweit: Der berühmteste Klempner des Planeten feiert sein Comeback – und sein Smartphone-Debüt auf dem Apple iPhone. In drei Welten können sich iOS-Nutzer und Mario-Fans austoben, müssen allerdings bekanntermaßen auch 9,99 Euro dafür hinblättern, um das in vollem Umfang tun zu können.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob ihm das Spiel so viel Geld wert ist, kann es – in Deutschland ab 19 Uhr – erst einmal kostenlos herunterladen und dann ausprobieren, ob er die Vollversion tatsächlich spielen möchte.

Zuletzt wurde Kritik an Nintendo laut, nachdem Shigeru Miyamoto im Interview verriet, dass ihr beim Spielen ständig online sein müsst. Zockt ihr das Game also beispielsweise in der Bahn, wo Netzaussetzer üblich sind oder befindet euch im Ausland, wo ihr aus Kostengründen offline seid, war es das mit dem kleinen Klempner. Das geschieht in diesem Fall nicht – wie bei anderen Spielen oft üblich – aus spielerischen Gründen, sondern soll der Sicherheit dienen, um Nintendo vor Produkt-Piraterie zu schützen.

Nichtsdestotrotz wird spekuliert, dass Super Mario Run alle Download-Rekorde brechen könnte und sich diesbezüglich sogar noch vor Pokémon Go einsortiert. Warten wir es mal ab – heute beginnt der Spaß jedenfalls und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren zu erzählen, was ihr von Super Mario Run haltet.

Update vom 09. Dezember 2016:

Wie wir euch berichtet haben, war das Spiel Super Mario Run Bestandteil der Tonight Show. Soll heißen: Jimmy Fallon durfte bereits jetzt das Spiel anzocken, welches in knapp einer Woche in den Handel geht. Dort erzählte der Chef von Nintendo USA – Reggie Fils-Aimé – dass man das Spiel bereits jetzt aber in einer Demo anspielen kann.

Dazu müsst ihr euch aber aus dem Haus bewegen, genauer gesagt zum Apple Store eures Vertrauens. Habt ihr einen der weltweit über 450 Apple Stores in eurer Nähe, könnt ihr dort also ab sofort in das Spiel um den kultigen Klempner reinschnuppern.

Starting today, you can demo #SuperMarioRun at all @Apple stores worldwide! — Super Mario Run (@SuperMarioRuns) December 8, 2016

Hätte man stattdessen auch eine Demo online stellen können für die iOS-Fraktion? Ja, vermutlich schon – aber auf diese Weise kriegt die ganze Nummer nochmal einen besonderen Spin und könnte dazu beitragen, den Hype um Super Mario Run noch ein wenig mehr anzuheizen.

via Netzwelt.de

Update vom 15. November 2016:

Super Mario Run erscheint am 15. Dezember für 9,99 Dollar

Beim iPhone 7-Event zeigte Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto erstmals Super Mario Run für iOS – ein Plattform-Spiel mit dem wohl berühmtesten Klempner der Welt, welches sich mit lediglich einer Hand zocken lässt. Jetzt verkündet Nintendo, dass dieses Spiel für iPhone, iPad und iPod Touch ab iOS 8.0 am 15. Dezember heruntergeladen werden kann.

Dieser Download ist kostenlos und ihr könnt dann in die drei verschiedenen Spiel-Modi reinschnuppern. Wer dann so viel Lust bekommt, dass er die Vollversion zocken möchte, zahlt für Super Mario Run 9,99 Dollar. Klingt für ein Smartphone-Spiel nach einem knackigen Preis, aber wenn Umfang und Spielwitz passen, zahlen Mario-Fans diesen Preis sicher gerne.

Das Android-Lager hingegen schaut vorerst in die Röhre und kann nicht unterm Weihnachtsbaum Super Mario Run spielen – die Umsetzung für Android wird es erst 2017 zu kaufen geben.

via Caschys Blog

Original-Artikel vom 08. September 2016:

Mein Highlight der Apple-Veranstaltung gestern Abend fand schon ziemlich früh und vor der Präsentation des Apple iPhone 7 statt. Apple hatte es tatsächlich geschafft, Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto auf diie Bühne zu holen und das aus gutem Grund: Der Schöpfer von Super Mario, aber auch ähnlich legendären Reihen wie Donkey Kong und The Legend of Zelda, war nach San Francisco gereist, um der Welt mit Super Mario Run das Debüt des beliebtesten Klempners der Videospielgeschichte auf dem iPhone zu präsentieren.

Wir haben ,Super Mario Run‘ für ein perfektes Spielerlebnis auf dem iPhone entwickelt. Super Mario hat sich mit jedem Erscheinen auf einer neuen Plattform weiterentwickelt und zum ersten Mal überhaupt können Spieler nun ein komplettes ,Super Mario‘-Spiel mit nur einer Hand spielen. So können sie problemlos spielen, wenn sie in der U-Bahn unterwegs sind oder – mein persönlicher Favorit – gerade einen Hamburger essen. Shigeru Miyamoto

Super Mario Run präsentiert sich in genau der großartigen Bonbon-Grafik, die man von Nintendo erwartet, dabei handelt es sich aber um einen Endless Runner, bei dem Mario automatisch läuft und ihr ihn durch geschickte Touchscreen-Berührungen durch die Level navigiert.

In insgesamt drei verschiedenen Modi steuert ihr Super Mario, allerdings müssen sich iPhone- bzw. iPad-Besitzer noch bis Dezember gedulden, denn erst dann wird das Spiel für iOS erscheinen. Den Preis nennt Nintendo noch nicht, aber ihr werdet lediglich bei der Anschaffung zur Kasse gebeten, sprich: Es wird keine In-App-Käufe geben.

Bei der Vorstellung gestern machte es zunächst den Eindruck, als würde das Spiel lediglich für iOS erscheinen. Dem ist aber nicht so: Zwar kommt Super Mario Run zunächst tatsächlich für iOS im Dezember, später wird es aber auch eine Umsetzung für Android geben.

An epic moment. Mario is heading to iPhone & iPad. #SuperMarioRun. Only on the App Store. https://t.co/RUoFlEfsyP pic.twitter.com/JATw7l30xb — App Store (@AppStore) September 7, 2016

Das bestätigte der japanische Konzern gegenüber Kotaku, ohne allerdings konkret zu werden. Man ließ lediglich verlauten, dass das Spiel „irgendwann in der Zukunft“ erscheint:

We do intend to release the game on Android devices at some point in the future.

Dieses Jahr wird es also nichts mehr mit Super Mario Run für Android, aber man darf zumindest hoffen, dass es dann 2017 nicht zu lange dauern wird, bis der kleine Klempner auch über Android-Displays flitzt.

Quelle: Nintendo via Kotaku