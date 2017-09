Super Miniboss: Drahtlos-Controller für Neuauflage des NES vorgestellt

Am 29. September ist es soweit. Dann wird die Retro-Konsole mit dem sperrigen Namen „Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System“ offiziell auf den Markt gehen. Liebhaber der Neuauflage des damaligen NES bekommen direkt dazu noch 21 vorinstallierte Spiele. Im Paket sind auch zwei kabelgebundene Super-NES-Classic-Controller, was nicht jedem so gut gefallen dürfte.

Denn immerhin sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo alles mit jedem drahtlos interagiert. Vielleicht möchte Nintendo auch nur das Retro-Feeling samt vorprogrammierten Kabelsalat garantieren. Wer weiß… Fest steht, dass nun der Zubehör-Hersteller Nyko dieses Zepter an sich reißt. Sie möchten einen drahtlosen Controller namens „Super Miniboss“ für die bald erscheinende SNES Classic Mini verkaufen. Dann kann man die Games auch aus viel größerer Entfernung zur Konsole spielen. Um genau zu sein, nämlich ganze sechs Meter.

Dem Original-Controller soll diese Wireless-Variante zum Verwechseln ähnlich sehen, zumindest was die Optik angeht. Über eine Micro-USB-Buchse kommt der Controller zwar immer wieder mit einem Kabel in Berührung, aber das dient, wie gewöhnlich, nur der Stromversorgung. Der Super Miniboss kann auch über ein 5V-Port am Computer angeschlossen werden und von dort aus aufgeladen werden oder aber man packt einfach Batterien in den Controller. Wie lange sich die Laufzeit hält, ist bislang noch unklar.

Was die Knöpfe angeht, so besitzt das Gerät einen sogenannten Turbo-Button, bei dem die Reaktionszeit des Spielers etwas unterstützt wird. Denn hierbei legt man im Vorhinein eine bestimmte Reihenfolge an Buttons fest, die auf Aktivierung des Turbo-Modus hin, schnell hintereinander betätig werden.

Ihr könnt den Super Miniboss Controller bereits bei Nyko für 20 Dollar vorbestellen. Höchstwahrscheinlich, wird er zusammen mit der SNES Classic Mini, also am 29.September, auf den Markt kommen. Nintendo hatte vor zwei Wochen verlauten lassen, dass niemand mehr als 80 Dollar für die Konsole bezahlen sollte. Kauft man also Konsole und drahtlosen Controller, wäre man bei 100 Euro – ein sehr humaner Preis. Doch leider wird sie, wie das Vorgänger-Modell, nur in limitierter Auflage produziert.

via: nyko