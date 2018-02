SUPERKORB: Günstiger Online-Einkauf bei Drogerie und Supermarkt

Online-Lieferdienste boomen was das Zeug hält und immer mehr städtische Läden, steigen auf dieses Service-Angebot um. Manchmal ist es da gar nicht so leicht den Überblick zu behalten und die besten Preise zu finden. Demnächst soll diese Aufgabe jedoch SUPERKORB übernehmen, eine mobile Plattform für den Online-Einkauf. Das gleichnamige Startup wurde erst im April 2017 gegründet mit Sitz in Frankfurt am Main. Die App wird am nächsten Donnerstag offiziell releast, allerdings erstmal für iOS-Geräte.

Gegründet wurde das Unternehmen von Felix Schmitt, der erkannte, dass der schnelllebige Markt für Drogerie- und Supermarktprodukte sehr intransparent ist. Aus diesem Grund gibt es SUPERKORB, denn die App vergleicht den Warenkorb des Nutzers bei allen wichtigen Online-Händlern. Laut dem Startup können Käufer so bis zu 20 Prozent sparen, da sich die Preise teilweise gravierend unterscheiden.

SUPERKORB hat unteranderem die Anbieter Rewe, Allyouneed, dm und viele weitere mit an Bord. Möchte man die App nutzen, gibt man anfangs seine Postleitzahl ein, damit SUPERKORB alle in der Nähe teilnehmenden Shops ermitteln kann. Dann wird ein Einkaufskorb erstellt – der Nutzer kann hierbei aus über 70.000 Produkten auswählen. Anschließend vergleicht die App alle teilnehmenden Shops, nach Preisen, Lieferung und Verfügbarkeit der Produkte. Am Ende wird bezahlt und die Lieferung kommt bequem nach Hause.

Mit SUPERKORB hat sich Schmitt zum Ziel gesetzt, den Online-Markt zu revolutionieren. Gerade der günstigere Preis, den die App beim Online-Einkauf verspricht, dürfte viele Nutzer magisch anziehen. Die Auswahlliste ist darüber hinaus auch ziemlich groß. Einzige Frage, die sich mir stellt: Wenn es verschiedene Produkte bei einem Händler nicht gibt, bestelle ich dann bei zwei oder drei Online-Märkten? Das würde allerdings bedeuten, dass die Versandkosten dann auch steigen und ich quasi ständig zuhause sein muss, um alle Lieferungen abzufangen.

Aktuell ist SUPERKORB in der closed Beta, wird allerdings nächste Woche auf den iOS-App-Store losgelassen. Eine Android-Version will das Team auch noch anbieten. Über die Internetseite könnt ihr euch weiter über SUPERKORB informieren.

Quelle: superkorb