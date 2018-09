Surface Laptop: Kommt die 2. Generation in Schwarz?

Nach dem vor kurzem stattgefundenen Apple-Event, auf dem das Unternehmen unteranderem die nächste iPhone-Generation vorgestellt hat, zieht Microsoft mit seinem großen Hardware-Event am 2. Oktober nach und heizt die Gerüchteküche damit wieder mächtig an. Einem Bericht zufolge wird das Unternehmen dann die neuen Surface Laptops vorstellen – darunter soll auch ein schwarzes Modell sein.

Die nächste Generation 2.0 hat demnach im Grunde das gleiche Design wie zuvor. Lediglich neue Farbvarianten soll es geben und laut MySmartPrice wird die Graphite Golde-Variante der jetzigen Generation durch eine schwarze Version ersetzt. Ob die Quelle wirklich vertrauenswürdig ist, lässt sich zurzeit schlecht sagen, obwohl die vergangenen Leaks der Seite immer gut und zuverlässig waren.

Es gibt aber auch andere Quellen, die auf eine schwarze Variante des Surface Laptops hindeuten, beispielsweise hatte WindowsUnited schon Anfang September während der IFA von einer microsoftnahen Quelle erfahren, dass es Hinweise auf ein schwarzes Surface gibt. Nun wurden Bilder veröffentlicht, die das Gerät in all seiner Pracht zeigen.

Was die Hardware in den neuen Surface Laptops angeht, munkelt man über die neue achte Generation der Intel Core Serie als Prozessor. Ob Microsoft die Einstiegsmodelle mit dem Core M-Prozessor weiter anbieten wird, steht noch in den Sternen. Man kann auch davon ausgehen, dass die neuen Geräte einen schnelleren Speicher bekommen werden.

Ein SD-Kartensteckplatz und ein USB Typ-C-Anschluss wären auch schön. Ein 13,5-Zoll-Touchscreen können wir wahrscheinlich wieder erwarten und auch eine Seitenverhältnis von 3:2 ist realistisch. Es sollte auch wieder mit einem Surface Pen und dem Surface Dial kompatibel sein. Der kommende Surface Laptop wird auch Windows Hello an Bord haben,sowie Dolby Audio Lautsprecher und Stereomikrofone.

Am 2. Oktober werden wir mehr erfahren. Man erwartet ein überarbeitets Lineup der Surface Laptop Generation, des Surface Pro und der Surface Studio-Version.

via: mysmartprice