System and Security Info von Stefan Esser lieferte einen recht detaillierten Einblick in den Systemzustand eines iOS-Geräts, dieser Einblick war Apple offenbar zu detailliert, zumindest zu detailliert, als dass der durchschnittliche iOS-Nutzer damit umgehen könnte. Man wolle vermeiden, Nutzer mit möglicherweise falschen Systeminformationen zu verwirren – so die offizielle Begründung für den Rausschmiss der App aus dem Store.

Dieses Schicksal soll laut dem Entwickler der App SystemGuard nicht drohen, wobei man sich da natürlich niemals hundertprozentig sicher sein kann:

Wir haben einige Vorkehrungen getroffen, da ähnliche Apps schnell aus dem App Store entfernt wurden. Dies lag meistens daran, dass private Funktionen (APIs) verwendet wurden, was nach den App Store Richtlinien nicht erlaubt ist. Unsere App greift nicht auf private APIs zu und daher erwarten wir auch nicht, dass SystemGuard aus dem App Store entfernt wird. Zudem kopieren wir weder Design/Artwork noch Programmiercode (tatsächlich waren wir schon häufig Opfer von Copycats), und daher „sollten“ wir auf der sicheren Seite sein.

Die App liefert zumindest auf den ersten Blick keine potentiell verwirrenden Informationen, die möglicherweise auf einen Jailbreak hinweisen oder andere Details. Der Startbildschirm beschränkt sich in Sachen „Sicherheit“ auf ein großes „Sicher“, die Anzeige der iOS-Version und die Information, ob das Gerät jailbroken ist oder nicht. Potentiell verwirrend wird es aber wohl, wenn man den Punkt „Jailbroken“ antippt, hier werden auch Dateien aufgelistet, die auf einen Jailbreak hindeuten, auch wenn diese auf dem System nicht vorhanden sind. Möglicherweise könnte Apple dies wieder für zu verwirrend halten für den durchschnittlichen iOS-Nutzer.

Darüber hinaus zeigt die App allgemeine Systeminformationen, wie die aktuelle CPU- und Speicherauslastung und die Gerätekonfiguration. Nicht sehr spektakulär aber übersichtlich zusammengestellt. Durchaus nützlich und mit 99 Cent ist die App sicherlich nicht überteuert. Man sollte aber trotz der getroffenen Vorkehrungen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Apple auch diese App aus dem App Store verbannen wird, denn ob nun private APIs genutzt werden oder nicht, alleine die Existenz einer solchen App kratzt natürlich am Mythos der nahezu absoluten Sicherheit der iOS-Plattform.