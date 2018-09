TA-1094: Nokia Smartphone mit Penta-Objektiv geleakt

HMD scheint ein neues Smartphone im Feuer zu haben. Geleakte Bilder und Designskizzen lassen auf ein zukünftiges Android Nokia-Handy schließen, das nicht nur zwei, sondern gleich fünf Kameras auf der Rückseite bietet. Das Penta-Objektiv-Setup existierte bereits Anfang des Jahres als Gerücht, doch jetzt ist ein angebliches Foto von dem Gerät aufgetaucht.

Das Kameramodul besteht aus sieben kreisförmig angeordnete Kreisen Zeiss-Branding. Doch, entgegen der ersten Vermutung, sehen wir hier tatsächlich nur fünf Linsen – dazu gibt’s einen LED-Blitz und eine IR-Fokussiervorrichtung. Die Funktionen der Kamera sind auch schön unter den Objektiven aufgeteilt: Wir haben ein Teleobjektiv, eins für Farbe sowie Schwarzweiß und ein Multilinsen-Pixelsystem.

Gerüchte deuten darauf hin, dass das intern als TA-1094 bekannte Smartphone Nokias nächstes großes Flaggschiff werden könnte. HMD Global, das finnische Unternehmen, das die Rechte für Nokia-Handys gekauft hatte, schloss im vergangenen Jahr auch mit Zeiss eine Kooperation ab. So wollte das Unternehmen die Marken Nokia und Zeiss neu zusammenführen. Der Objektivhersteller hat sich übrigens ein miniaturisiertes Zoom-Kamerasystem patentiert lassen, dass diesem Leak hier nicht unähnlich sieht.

Die Handykamera-Technologie hat in den letzten Jahren einen massiven Sprung nach vorne gemacht. Doch, es ist immer noch nicht möglich, die Bildqualität von DSLR-Kameras zu erreichen. Mittlerweile rücken wir diesem Ziel mit jedem vorgestellten Handy etwas näher. So hat ja das P20 Pro von Huawei im diesem Jahr Schlagzeilen gemacht. Fünf Objektive mögen im Moment noch nach dem totalen Overkill klingen, aber ein Smartphone mit drei Kameras konnte sich vor zwei Jahren auch noch keiner vorstellen.

Das Ganze geht aber noch größer! So ist beispielsweise das Unternehmen Light mit ihrer L16-Kamera-Technologie, der Vorreiter, wenn es um eine Handvoll Objektive im Smartphone geht. Hier sind die Linsen des Prototyps ebenfalls kreisrund angeordnet und bestehen aus fünf 28 mm Linsen sowie vier Kameras mit 56 mm Brennweite – insgesamt also neun Objektiven. Die Entwicklung geht also immer noch höher, weiter und schneller.

via: businessinsider