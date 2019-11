Taktiles Display: So können Sehbehinderte 3D-Formen am Screen fühlen

Dafür arbeitet ein Stanford-Team an einer Möglichkeit, 3D-Informationen, wie in einem CAD- oder Modellierungsprogramm wiederzugeben. Mit dem Projekt will man zu Möglichkeiten forschen, wie blinde und sehbehinderte Menschen visuelle Aufgaben ohne fremde Hilfe bewältigen können.

„Es eröffnet die Möglichkeit, dass Blinde nicht nur die Vorteile der Fertigungstechnologie nutzen. Sie können somit auch aktiv in der 3D-Modellierungsumgebung mitwirken. Sie können eigene Tools herstellen und sind unabhängig. Standford University Pressemitteilung

Dafür nutzen sie eine spezielle Konstruktion mit taktilen “Pixeln”, die sich nach oben und unten bewegen können. Die Vorrichtung ist im Wesentlichen eine 12×24 Zentimeter große Anordnung bestehend aus dünnen Stiften mit abgerundeten Spitzen, die einzeln bewegt werden können. So können sie die Form von in Echtzeit 3D-Objekten wiedergeben.

Die Forscher haben dieses System gemeinsam mit blinden und sehbehinderten Menschen entwickelt, so entspricht es den Bedürfnissen seiner Nutzer. Am Ende entwickelte das Team ein System, das ein 3D-Modell drehen, ein Objekt vergrößern und verkleinern und es in getrennten Abschnitten darstellen kann. Der Benutzer kann die Form auch mit mehreren Fingern oder mit der ganzen Hand erfühlen.

Mit diesem Projekt können Blinde und Sehbehinderte einfacher erkennen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das Visuelle wird durch eine haptische Komponente ersetzt. Für das Verständnis eines 3D-Objekts ist es wichtig, es zu drehen, zu verschieben und anzufassen – etwas, das sich nur schwer in nicht-visuellen Formen ausdrücken lässt. Ein solches taktiles Echtzeit-Display kann die angezeigte Form schnell ändern, so dass auch komplexere Formen, wie z.B. bewegliche Querschnitte, dargestellt werden können.

Das Gerät ist weit von einer Vermarktung entfernt, doch bisher ist dabei ein gut funktionierender Prototyp raus gekommen. Das Team plant, die Größe der Pins zu reduzieren, was natürlich die Auflösung des Displays erhöhen würde. Es gibt zwar auch andere taktile Displays, die längst auf dem Markt sind, doch dieses Projekt will das Gebiet weiter vorantreiben.

via: techcrunch