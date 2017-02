Apps und Software Tarjimly verbindet Flüchtlinge in Echtzeit mit Übersetzunghelfer

Aus der eigenen Heimat zu flüchten ist keinesfalls einfach und die Sprachbarriere in anderen Ländern ist da ein weiteres Hindernis. Der Facebook Messenger Bot Tarjimly will genau da helfen und verbindet Flüchtlinge mit freiwilligen Übersetzern auf der ganzen Welt. Alles was man dafür braucht ist ein Facebook Account.