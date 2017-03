Team forscht an 3D-gedruckter Roboterhand mit menschlichen Fähigkeiten

Viele Robotik-Labore konzentrieren sich auf das große Ganze – einen Roboterkörper zu bauen, der erstens aus einer Reihe unterschiedlicher Körperteile besteht und zweitens auch viele verschiedene Sinne umfasst. Das ist eine große Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Entwickler an der U.K. Universität von Bristol backen da etwas kleinere Brötchen, obwohl ihre Ambitionen auch sehr hochgesteckt sind.

Das Bristol Robotics Laboratory steht zurzeit nämlich ganz am Anfang eines fünfjährigen Forschungsprojekts, um eine 3D-gedruckte Roboterhand mit einem realistischen Tastsinn zu bauen. Man möchte eine Hand erschaffen, die fähig ist, alles zu tun, was unsere eigenen Hände auch tun können – sei es nun geschickte Bewegungen mit den Fingern oder auch eine berührungsbasierte Wahrnehmung. Das Entwicklerteam ist der Meinung, dass diese Fähigkeit Robotern noch fehlt, um uns im Alltag wirklich unterstützen zu können.