Techporn: Neue interaktive Kategorie auf Pornhub für VR-Filme

Die Virtual Reality Inhalte auf Pornhub haben täglich über 500.000 Aufrufe. Um diese Masse an Menschen mit noch immersiveren Aktivitäten zu befriedigen, führt die Videoplattform eine neue „interaktive“ Kategorie ein. Man kann sich in etwa denken, wo die Reise hingeht. Hier finden die Nutzer Schmuddelfilmchen in VR, die mit bestimmen Sexspielzeugen verbunden und synchronisiert werden können. Sie sollen die Action auf dem Display quasi noch gefühlsechter simulieren. Dann gibts also nicht mehr nur was für die Augen…

Dieser Bereich wird von entsprechenden Anbietern als „Teledildonics“ bezeichnet – kein Witz! Mit einer Reihe von Impulsen können die Toys die Bewegungen auf dem Screen nachahmen. Ob die sich dann auch real anfühlen, sei jetzt mal dahingestellt. Wer schon entsprechende Erfahrungen gemacht hat, kann diese gerne mit der Community teilen, denn einen Testbericht wird es von uns hierzu wohl nicht geben. Die Plattform ist nach eigenen Aussagen die erste ihrer Art, die ihren Content mit drahtlosen Sexspielzeugen vernetzt. Internet of Things vom Feinsten also.