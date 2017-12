Teksta Toucan: Der nächste Spielzeug-Hack bei Genesis Industries

Bevor ihr auf die Suche nach möglichen Weihnachtsgeschenken für eure Kinder geht, schaut genau nach, was ihr da kauft! Smarte Gadgets bzw. Spielzeuge sollten erstmal mit Vorsicht genossen werden, vor allem, wenn sie von der Firma Genesis Industries hergestellt wurden. Wir erinnern uns: Von dem Unternehmen kommt nämlich auch die sogenannte Puppe „My Friend Cayla„, ein vernetztes aufnahmefähiges Spielzeug. Die süße Cayla wurde bereits im Februar vom Markt genommen, da Verbraucherschützer herausgefunden hatten, dass die Puppe als Spionagewerkzeug verwendet werden kann.

Und es scheint, als ob sich die Geschichte wiederholt. Forscher der britischen Sicherheitsberatungsfirma Pen Test Partners untersuchten nämlich den Teksta Toucan, ein sprachgesteuerter smarter Vogel auf einer Plastikstange. Das Spielzeug entpuppte sich im Test ebenfalls als potentielles Spionagegerät, genau wie die Cayla Puppe.

Der smarte Tukan ist im Prinzip ein Bluetooth-Audiogerät und hat viel gemeinsam mit anderen gehackten Spielzeugen von Genesis Industries. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass es Pen Test Partners so leicht gelungen ist. Das Spielzeug verfügt über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass es möglich ist, es einfach mit einem Bluetooth-fähigen Gerät zu koppeln und diverse Sounds über den Tukan abzuspielen. Das Mikrofon kann man natürlich auch zum Abhören missbrauchen, sodass man das Kind oder andere Familienmitglieder leicht ausspionieren kann.

Die kompliziertere Methode den Tukan zu hacken unterscheidet sich von der Vorgehensweise bei Cayla. Die jeweiligen Audiodateien, die im Tukan vom Entwickler vorinstalliert sind, sind in einer OBB-Datei gespeichert. Die Abkürzung steht für Opaque binary blob, ein Begriff, der in den Bereichen der Netzwerktechnik und Informatik verwendet wird. OBB-Dateien beinhalten zwar große Datenstücke, machen dies allerdings nicht kenntlich. Pen Test Partners extrahierten in ihrem Test das Datenpaket und änderten einfach die hinterlegten MP3s. Die vorinstallierten Sounds sind somit nicht mehr vorhanden und der Vogel gibt nun dauerhaft andere Sachen von sich.

Man versucht momentan zu veranlassen, dass der Teksta Toucan ebenfalls vom Markt genommen wird. Und das ist auch richtig so. Solche Geräte sollten ihren Weg nicht in Kinderhände finden. Selbst, wenn solche Spielzeuge noch zum Verkauf stehen: Gebt bloß kein Geld für sie aus! Ihr tut euch und vor allem euren Kindern keinen Gefallen damit.

