Telepresence: Google patentiert Videokonferenz-Drohne

Arbeitet man von zuhause aus oder sogar mit Geschäftspartnern von Übersee, sind Videokonferenzen ein willkommenes Angebot. Am bekanntesten sind natürlich Skype und Google Hangouts, jedoch kommt das Unternehmen der letzten Software gerade mit einer neuen Idee um die Ecke. Letztes Jahr ließ sich Google nämlich ein Patent für kleine sogenannte Telepresence Drohnen ausstellen, welches nun erstmals an die Öffentlichkeit gelangt. Telepresence ist ein Bereich der Videokommunikation, bei der die Illusion erzeugt wird, dass der Gesprächspartner im selben Raum sitzt.

Drohnen sind normalerweise für den Gebrauch in der freien Natur konzipiert. Aber keine Angst, mit der Patent-Drohne von Google müsst ihr eure Gespräche in Zukunft nicht im heimischen Garten führen. Das Gerät kann auch in geschlossenen Räumen verwendet werden und hat natürlich einen Vorteil gegenüber fahrenden Videokonferenz-Robotern. Denn diese können keine Treppen steigen, müssen um Hindernisse herum navigieren und sich generell erstmal einen Weg bahnen.

Google ist der Meinung, dass ein Telepresence System in einer Drohne deutlich mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht. Sie ist agiler, nimmt nicht viel Platz ein, verbraucht weniger Energie und bietet ein besseres Erlebnis, als ein Boden-basierter Roboter.

Das Patent beschreibt eine H-förmige Drohne – eine Struktur, die in der Lage sein soll, einen Bildschirm zu tragen und auch noch aus leichten Materialien bestehen kann. Die Drohne soll aber nicht nur ein Display umherfliegen, sondern hat auch ein Projektionssystem verbaut, um Bilder an Wände zu werfen sowie ein Audiosystem, um die Kommunikation zwischen allen Konferenzteilnehmern zu ermöglichen. In einer aktualisierten Version des Patents sieht man, wie ein Smartphone an die Drohne angedockt wird und für die Onboard-Verarbeitung, Steuerung des Geräts sowie die Audio- und Videofunktionen der Drohne verwendet werden kann.

Obwohl Google die Drohne in erster Linie als eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit unter Kollegen beschreibt, ist das Unternehmen auch der Meinung, dass das Gerät auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen könnte. Beispielsweise im Krankenhaus, wenn ein medizinischer Fachmann gerade nicht vor Ort sein kann oder auch, um Schülern an abgelegenen Orten die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen. So oder so bleibt ab zu warten, ob die Telepresence Drohne überhaupt Realität wird, denn ein Patent bedeutet noch lange nicht, dass die Produktion in Stein gemeißelt ist.

via: recode