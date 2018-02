Temporäres Elektronik-Tattoo zur Überwachung von Vitalwerten

Um Gesundheitswerte zu messen, brauchen wir heutzutage noch große Geräte, die an den Menschen angeschlossen werden. Warum dieses Gerät nicht gleich auf die Haut auftragen? So können Herzfrequenz und andere wichtige Körperwerte rund um die Uhr überwacht werden. Diese Elektrotechnologie, die man fast schon zu den Wearables zählen könnte, hat in den letzten Jahren reichlich Fortschritte gemacht. So auch Wissenschaftler der Universität Tokio, die einen hypoallergenen elektronischen Sensor als eine Art Tattoo entwickelt haben.

Diese elastische und atmungsaktive Elektrode besteht aus nanoskaligen Netzen. Diese sind wiederum aus wasserlöslichem Polymer, Polyvinylalkohol (PVA) und Goldschichtmaterialien gefertigt. Wem das zu viel Chemie ist, dem hilft auch einfach die folgende Info weiter: Diese Stoffe sind alle biologisch verträglich mit dem menschlichen Körper.

Wie temporäre Hautklebetattoos, die nun zum Karneval wieder ganz angesagt sein dürften, wird der Tattoo-Sensor mit einer kleinen Menge Wasser aufgetragen. Es passt sich nahtlos an die Hautoberfläche an. Die Forscher überprüften das aufgeklebte Tattoo von 20 Probanden anschließend auf Hautirritationen oder Allergien. Jeder von ihnen trug das Gerät eine Woche lang und keiner konnte irgendwelche Entzündungen oder Rötungen feststellen.

Darüber hinaus bewiesen die Wissenschaftler, dass der Tattoo-Sensor mechanisch belastbar ist. Dazu bogen und dehnten sie die Leiter des Geräts mehr als 10.000 Mal. Außerdem konnte man feststellen, dass der Sensor auch als Elektrode bei einem Elektromyogramm (EMG) fungieren kann. Das kennt man vielleicht aus dem Krankenhaus. Normalerweise werden dazu Gel-Elektroden auf die Haut geklebt, die dann die elektrische Aktivität von Muskelfasern messen.

„Wir haben gelernt, dass Geräte, die für eine Woche oder länger zur kontinuierlichen Überwachung getragen werden können, für den praktischen Einsatz in medizinischen und sportlichen Anwendungen benötigt werden.“ Professor Takao Someya der Universität Tokio

In Zukunft soll der Tattoo-Sensor vor allem in Pflege- und medizinischen Fällen angewendet werden. Dort kann es zur kontinuierlichen und präzisen Überwachung von Vitalwerten beitragen. Auch Sportler können davon profitieren.

via: u-tokyo