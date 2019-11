Tencent will Konsolenspiele mit Nintendo-Charakteren entwickeln

Die Partnerschaft bestimmt, dass Tencent verantwortlich für die Marktpräsenz von Nintendo in China ist. Dazu gehört auch die Übersetzung ins vereinfachte Chinesische bestimmter Nintendo Switch-Titel wie Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es wurden auch lokale Server für Nintendo Switch Online eingerichtet.

Ein Bericht des Wall Street Journal zeigt jedoch, dass Tencent bestrebt ist, seine Partnerschaft mit Nintendo weiter auszubauen. Sie wollen nun von China aus expandieren und Spieler in den USA und Europa ansprechen. Die Firma möchte so herausfinden, wie man Spieler auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt für sich gewinnen kann. Tencent hat dies bei ihrem eigenen Spiel “Arena of Valor” nicht geschafft.

Tencent ist das umsatzgrößte Videospielunternehmen der Welt und icherlich kein Unbekannter für Kooperationen bei der Entwicklung von Videospielen. In Zusammenarbeit mit Bluehole entstand PUBG Mobile, die iOS- und Android-Version des bahnbrechenden Kampf-Royal-Shooters PlayerUnknown’s Battlegrounds. Es startete damals zuerst in China, bevor es nach Nordamerika und in den Rest der Welt eingeführt wurde. Tencent arbeitet auch mit Riot Games for League of Legends zusammen: Wild Rift, die mobile Version der beliebten MOBA League of Legends, soll irgendwann im Jahr 2020 starten.

Es bleibt abzuwarten, ob Tencent’s Plan wirklich Früchte trägt. Wenn Nintendo es Tencent tatsächlich erlaubt, seine Reihe beliebter Franchiseunternehmen zu nutzen, ist unklar, welche Rolle Nintendo dann selbst noch spielen könnte. Der japanische Hersteller will übrigens auch in China weiter expandieren. Sie wollen, laut Wall Street Journal, Spiele für junge Frauen entwickeln, so zum Beispiel Liebesspiele, die im asiatischen Land eine gewisse Fangemeinde haben.

via: digitaltrends