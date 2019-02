Hardware Terabyte-Smartphones sind im Anmarsch und Samsung vorne mit dabei

Samsung möchte mehr Speicherplatz im Handy - am besten 1 Terabyte! Dafür arbeitet das koreanische Unternehmen an einem neuen eUFS-Chip, der genau diese Anforderungen erfüllen soll. Zukünftig können wir dann also genau soviel auf unserem Handy speichern, wie es sonst nur PCs können.