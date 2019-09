Tesla hat damit begonnen die Version 10 ihres Betriebssystems per Over The Air Update an seine Kunden auszurollen. Die neue Version ist auf allen drei aktuellen Fahrzeugen Model S, Model X und Model 3 verfügbar.

Die Version wird in verschiedenen Wellen abhängig von Markt und Modell ausgerollt. Kleine Notiz am Rande: Kunden die bei der Bestellung die „Full Self-Driving“ Option mit bestellt haben sind eher an der Reihe als die anderen.

Das oben eigenbunde Video zeigt euch in 50 Sekunden die wichtigsten neuen Features. Falls euch das alles etwas zu schnell war haben wir im Folgenden für euch die Highlight noch mal zusammengefasst.

Tesla Theater

Mit dem Update kann man sich auf dem Hautpdisplay jetzt Videos über Netflix, YouTube anschauen. US-Kunden können sogar mit Hulu+ auch Live Fernsehen sehen. Auch für seine Chinesischen Kunden wurden die entsprechenden Pendants iQiyi und Tencent mit eingebunden. Für die nahe Zukunft stellt Tesla aber auch die Integration von anderen Streaming Anbietern in Aussicht.

Der Theater Modus ist zur Zeit nur bei geparktem Auto benutzbar, was ich als durchaus sinnvolles Feature erachte. So lässt sich die Zeit während das Auto an einer Ladestation steht sicherlich noch angenehmer vertreiben.

Music & Podcasts

Eins der von Tesla Kunden am häufigsten gewünschten Feature wird jetzt mit dem neuen Update auch integriert. So können Tesla Kunden ab jetzt ihren Spotify Premium Account verbinden und haben so zugriff auf Ihre eigenen personalisierten Playlists. Auch hier bringt Tesla für die entsprechenden Regionen auch die jeweiligen Streaming Anbieter mit.

Karaoke

Ein Feature was ich persönlich unglaublich cool finde ist das nach dem Update der Tesla ein integrierten Karaoke-Automat mitbringt. Das heißt ihr könnt während einer Fahrt eure Lieblingslieder Textsicher mitsingen. Hier frage ich mich allerdings, ob das Feature während der Fahrt freigeschaltet sein wird oder nicht. Die Release Notes von Tesla geben dazu leider keine Auskunft. Der Fahrer könnte durch das mitlesen der Songtexte definitiv vom Fahrgeschehen abgelenkt werden. Eine einfache und schnelle Lösung wäre es hier das Ganze mit dem Autopiloten zu verknüpfen. Man darf gespannt sein, was Tesla hier machen wird.

„I’m Feeling Lucky / Hungry“

Per Knopfdruck können jetzt entsprechend Resturants oder Aussichtpunkte in Reichweite angezeigt und angefahren werden.

Tesla Arcade

Wenn der Wagen geparkt ist könnten jetzt mittels externen Controllers noch mehr Spiele gespielt werden. Unter anderen auch das Arcade Game Cuphead. Tatsächlich wieder ein Feature, dass die Ladezeit des Elektroautos warhscheinlich noch schneller vorbeigehen lässt. Intressant finde ich auch hier, dass Tesla sein Marktplatz immer weiter zu öffnen scheint. Cuphead ist ein sehr modernes Game und ich kann mir gut vorstellen, dass in naher Zukunft noch mehr solcher Games kommen werden.

Smart Summon

Diese Funktion fährt euch wenn ihr in Sichtweite zu eurem Auto seit den Wagen automatisch vor. Ich vermute zwar, dass dieses Feature zuerst nur in den USA freigeschaltet wird, werde aber den Artikel noch mal updaten, sobald ich mehr weiß.

Fazit Tesla V10 Update

Das waren in meinen Augen alle Hauptfeature Updates der neuen Version 10. Es gibt noch einige weitere, die Ihr in den Release Notes von Tesla nachlesen könnt.

Ich persönlich finde es spannend zu sehen, mit welcher Regelmäßigkeit und Einfallsreichtum Tesla seine Autos verbessert. Gleichzeitig bin ich auch erschrocken, dass traditionelle Autohersteller ihre Autos zwar mit der Möglichkeit für OTA Updates ausstatten aber bis auf ein paar wenige Ausnahmen kaum nennenswerte Updates integrieren.