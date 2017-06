Elon Musk haben wir ja bereits öfter schon als sehr umtriebigen Mann beschrieben. Das ist auf der einen Seite tatsächlich eine positive Eigenschaft, denn statt die Beine hochzulegen, nachdem die Paypal-Milliarden auf dem Konto waren, hob er weitere Unternehmen wie SpaceX und natürlich Tesla aus der Taufe, ersann den Hyperloop und vieles mehr.

Andererseits erhöht diese Umtriebigkeit aber auch die Gefahr, dass bei so vielen Ideen, Plänen und Unternehmensgründungen auch mal eine Nummer dazwischen ist, die so gar nicht zündet oder bei der man sich zumindest fragt, welchen Grund Musk dafür hat. Letztere Frage könnte man jetzt bei seiner neuesten Überlegung stellen.

Wie Recode nämlich mit Verweis auf Quellen aus der Musikindustrie berichtet, hat Tesla mit allen wichtigen Major-Labels gesprochen. Der Grund für die Gespräche: Man möchte den Besitzern von Tesla-Fahrzeugen eine Musik-Experience liefern in Form eines Streaming-Dienstes. Aus diesem Zweck möchte man eine ganz eigene Plattform etablieren und in direkte Konkurrenz zu Spotify, Apple Music und Co treten.

Dabei sind verschiedene Angebote geplant, anfangen möchte man mit einem Web-Radio-Format im Stile von Pandora. Die Frage, die sich dabei unweigerlich stellt: Wieso will man auf einen eigenen, proprietären Service setzen, statt auf eine möglichst gelungene Integration von Spotify oder Apple Music zu bauen? Zumal es außerhalb der USA sowieso schon eine Partnerschaft mit Spotify gibt.

Dieses Vorgehen hab ich schon bei Smartphones nie verstanden, wenn beispielsweise Samsung einen eigenen Musikdienst, einen eigenen Messenger oder was auch immer explizit nur für Samsung-Kunden etablieren wollte. Jetzt möchte Tesla also auch diesen Weg einschlagen und seinen etwa 100.000 Kunden (und den über 400.000 Vorbestellern fürs Model 3) aus erster Hand jederzeit verfügbaren Musikgenuss bieten.

Spotify wird es mit mehr als 50 Millionen zahlenden Kunden kaum kratzen, auch Apple Music mit derzeit über 27 Millionen Nutzern dürfte es egal sein. Die Musikindustrie hingegen wird es freuen – jeder Deal, bei dem es in der Kasse der Labels klingelt, ist schließlich ein guter Deal. Außerdem passt es den Majors sicher gut in den Kram, wenn den gesamten Markt nicht nur die zwei Riesen Spotify und Apple unter sich aufteilen.

Den Vorteil für Tesla sehe ich da eigentlich nicht und auch der Gewinn für den Tesla-Kunden halte ich für überschaubar. Würde ich Tesla fahren, wäre es für mich persönlich spannender, meine sorgfältig angelegten Spotify-Playlists auch dort nutzen zu können, statt nochmal von vorn zu beginnen damit oder lediglich auf ein Web-Radio zuzugreifen.

So oder so, ich halte einen eigenen Tesla-Musik-Streaming-Dienst nicht für Musks beste Idee aller Zeiten, aber vielleicht liege ich ja auch falsch und sein Musik-Angebot birgt irgendeinen spannenden Spin, den die anderen vermissen lassen.

Quelle: Recode