Tesla-Fahrer wird durch Unfall zum Helden – und Tesla zahlt

Aktuell ist Manfred Kick vermutlich der bekannteste Tesla-Fahrer der Nation. Seine Heldentat am Montagabend ist derzeit in aller Munde und das aus gutem Grund. Auf der Autobahn A9, kurz vor der Anschlussstelle Garching Süd, bemerkte er vor sich einen VW Passat, der sich sehr außergewöhnlich verhielt. Er fuhr zunächst in Schlangenlinien und schrappte dann über Hunderte Meter an der Mittelleitplanke entlang.

Kick tat das, was normalerweise absolut verpönt ist auf deutschen Autobahnen: Er überholte das Fahrzeug auf der rechten Spur und dadurch konnte er sehen, dass der Fahrer des Passats regungslos im Gurt hing und nicht mehr Herr über sein Fahrzeug war. Der 41-jährige Tesla-Fahrer reagierte denkbar schnell, benachrichtigte telefonisch die Rettungsdienste und setzte sich dann vor das Fahrzeug und ließ den VW kontrolliert auffahren – ein gewollter Auffahrunfall also. In der Folge kamen beide Autos zum Stehen und der schwer kranke Fahrer des VW Passats konnte von den schnell eingetroffenen Rettungskräften in eine Spezialklinik transportiert werden

Zumindest der Fahrer des VW Passat wurde so höchstwahrscheinlich vor einem sehr schweren Unfall bewahrt, so dass der Tesla-Fahrer ihm vielleicht sogar das Leben gerettet hat – und allen anderen Menschen, die vielleicht in einen solchen Unfall involviert gewesen wären.

Und wer zahlt sowas?

Zunächst mal ist es eine wirkliche Heldentat und somit wohl das erste Mal seit langem, dass ich vor einem CSU-Politiker – Manfred Kick sitzt für die Partei in Garching im Stadtrat – mit höchstem Respekt sämtliche verfügbaren Hüte ziehe. Es stellt sich aber zumindest für mich nun die Frage, wer die entstandenen Schäden zahlt. Schließlich hat der 41-Jährige den Unfall bewusst herbeigeführt, allerdings eben auch aus einem nachvollziehbaren Motiv.

Licht ins Dunkel bringt da Der Westen, denn dort hat man eine Sprecherin vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft um Auskunft gebeten, die dazu erklärte, dass es nun darauf ankommt, ob ein „Aufopferungsunfall“ vorliegt. Das wäre immer dann der Fall, wenn ein Verkehrsteilnehmer einen Schaden an Leib oder Material bewusst in Kauf nimmt, um einen anderen Verkehrsteilnehmer zu retten. Die Haftpflichtversicherung des VW Passat untersucht nun den Unfall und es ist davon auszugehen, dass sie den Vorfall tatsächlich als Aufopferungsfall bewertet – und somit sowohl den Schaden an beiden Fahrzeugen als auch an der Leitplanke übernimmt.

Vielleicht ist das aber gar nicht notwendig, weil nämlich von dritter Seite ganz schnell und unbürokratisch Hilfe angeboten wurde. Schon, nachdem die Nachricht die Runde machte, merkte der ein oder andere an, dass das doch eigentlich eine fabelhafte Werbung für Tesla sein könnte. Das sieht Tesla-Chef Elon Musk nun ganz genau so, denn nachdem er Wind von dem Unfall bekommen hat, meldete er sich umgehend via Twitter zu Wort:

Musk gratulierte zunächst dem Fahrer des Tesla zu seinem Handeln und ließ danach verlauten, dass er die kompletten Reparaturkosten schleunigst übernehmen wird. Natürlich ist das eine Nummer, um Tesla – nach einigen auch unschöneren Geschichten – wieder positiv ins Gespräch zu bringen, aber dennoch ist es zumindest eine wirklich schöne Geste des Milliardärs.

Zumindest reagiert er direkt auf solche Vorfälle, bei anderen Autoherstellern wäre das vermutlich nicht der Fall. Theoretisch hätte sich hier ja auch direkt VW zu Wort melden können mit einem ähnlichen Angebot. Sei es drum: Dem bayrischen Fahrer wäre sein Manöver vermutlich ebenso geglückt, wenn er es mit dem Auto eines anderen Herstellers ausgeführt hätte, aber so ist es eben eine schöne Geschichte für Tesla.

Manfred Kick dürfte jedenfalls erleichtert sein, wenn er für seine Heldentat nun nicht auch noch zur Kasse gebeten wird, denn eigentlich wollte er sich in Kürze sowieso wieder ein neues Auto anschaffen – wieder einen Tesla selbstverständlich.

Quelle: Bayern3.de und Sueddeutsche.de