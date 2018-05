Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und das National Transportation Safety Board (NTSB) werden Ermittlungen zu einem weiteren tödlichen Unfall mit einem Tesla Model S aufnehmen. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen war das mit drei 18-jährigen Männern besetzte Fahrzeug mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Mauer geprallt. Einer der Männer wurde vom Rücksitz aus dem Wagen geschleudert und kam ins Krankenhaus. Zwei der Männer verbrannten, als die Batterien des Fahrzeugs unmittelbar nach dem Aufprall Feuer fingen.

In einer ersten Stellungnahme teilte Tesla mit, dass man die Aufzeichnungen des Fahrzeugs noch nicht ausgewertet habe. Der umstrittene “Autopilot”, der bei einem weiteren momentan untersuchten Unfall mit einem Model X eine Rolle gespielt haben soll, soll diesmal nicht involviert sein. Stattdessen konzentriert sich das vierköpfige Ermittlerteam der NTSB auf die Batterien des Model S.

Tesla hat den Behörden trotz der unlängst bekannt gewordenen Differenzen eine volle Kooperation bei der Aufklärung der Geschehnisse zugesagt. Die NTSB will Tesla auch diesmal den Status einer „Partei“ anbieten.

Im Fokus: Die Batterien der Elektroautos

Auf einem Video vom Unfallort ist auch ein unbeschädigter schwarzer Tesla zu sehen. Ob dieses Fahrzeug eine Rolle beim Unfall gespielt hat ist unklar.

In den sozialen Netzwerken bemängeln einige Nutzer, dass Medien Unfällen mit Teslas Fahrzeugen eine unangebrachte Aufmerksamkeit schenken würden, die dem Unternehmen “schaden”. Als Argument führen sie an, dass es täglich hunderte Unfälle mit Autos gebe, die einen Verbrennungsmotor besäßen und dass ein Teil dieser Fahrzeuge ebenfalls regelmäßig in Brand gerieten. Demgegenüber sei die Zahl der in Brand geratenen Batterien verschwindend gering. Betrachtet man jedoch die Verhältnismäßigkeiten, dann ist das Interesse der Ermittlungsbehörden und Medien durchaus nachvollziehbar. Näherungswerte:

In den USA gibt es momentan circa 250 Millionen Fahrzeuge. Diese Fahrzeugflotte bringt es auf eine jährliche Gesamtfahrleistung von circa 5 Billionen Kilometern. Bei Fahrzeugbränden kommen nach Angaben der Behörden pro Jahr circa 350 Menschen ums Leben. Der überwiegende Teil der Todesopfer ist bei Unfällen zu beklagen.

Demgegenüber gibt es in den USA circa 180.000 Tesla-Fahrzeuge, die es auf eine gemeinsame jährliche Gesamtfahrleistung von circa 4 Milliarden Kilometern bringen. Im Jahr 2018 wurden bereits 3 Menschen bei 2 Unfällen getötet, als die Fahrzeuge nach einem Unfall in Brand gerieten.

Unter Vernachlässigung vieler anderer, eigentlich für Tesla sprechender Faktoren ist das ein auffällig hohes Missverhältnis. Rein rechnerisch dürften nur 0,25 Menschen pro Jahr bei einem Fahrzeugbrand in einem Tesla sterben.

Die Behörden wollen dementsprechend untersuchen, ob die Batterien der Fahrzeuge nicht ausreichend gegen ein bestimmtes Unfallszenario – z.B. gegen einen heftigen Aufprall – gesichert sind. Zudem werden die Behörden sicherlich in ihre Überlegungen einbeziehen, ob Tesla-Fahrer eventuell überproportional oft “riskant” fahren oder ob der Hersteller durch eine besondere Anpreisung der starken Fahrzeugbeschleunigung eine unfallverursachende Fahrweise fördert.

Auffällig ist, dass Tesla die in den Fahrzeugen vorhandenen Verstärkungen im Laufe der Jahre verändert hat. Das seit 2012 gefertigte Model S besitzt z.B. nach früheren Ermittlungen zu Brandunfällen nun einen verstärkten Unterboden und eine Art “Schiene”, mit der auf der Fahrbahn liegende Hindernisse beiseite geschoben werden sollen. Insbesondere im Vergleich zum später gebauten Model 3 wirken die Verstärkungen – in den Bildern grün gekennzeichnet – jedoch sehr spärlich.

Polizeibericht: flpd.org, via ntsb.gov

Teslas Informationen für Rettungskräfte: tesla.com