Damit ist die letzte Folge der Affäre von Elon Musk bekannt. Beginnen wir bei der Historie. Musk äußerte kürzlich auf Twitter seine möglichen Pläne, die Aktie des Konzerns von der Börse zu nehmen. Stattdessen wollte er rein auf private Investoren setzen. Die Idee wirkte nachvollziehbar – so könnte er das Risiko von Leerkäufen bzw. Spekulationen verhindern. Tesla leidet seit geraumer Zeit unter diesen Börsenstrategien.

Die Aussage an sich wäre zwar erlaubt, Musk vergaß aber offenbar, welche Ämter er alle bekleidet. Er war damals seines Zeichens CEO und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Tesla – dementsprechend hatte seine Aussage erhebliche Auswirkungen. Der Börsenkurs stieg enorm an, der Run auf die Aktie ging los. Letztlich verliefen sich die Pläne im Sand und Tesla durfte sich über einen deutlich höheren Kurs des eigenen Papiers freuen.

Natürlich rief dies die Börsenaufsicht auf den Plan. Musk wurde Manipulation vorgeworfen – und das meinem Verständnis nach nicht zu Unrecht. Die Strafe folgte schnell, er musste als Chef des Aufsichtsrats zurücktreten und bekam eine Strafe von 20 Millionen US-Dollar aufgebürdet. Jetzt reagiert auch Tesla schnell und nominiert seine Nachfolgerin. Robyn Denholm darf den Posten künftig übernehmen.

Would like to thank Robyn for joining the team. Great respect. Very much look forward to working together. — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2018

Denholm ist aktuell CFO und Strategie-Chefin des australischen Providers Telstra, nach einer sechsmonatigen Probezeit bei Tesla wird sie diese Aufgabe aber zurücklegen. Seit 2014 ist sie Teil des Aufsichtsrats von Tesla und übernimmt jetzt den Vorsitz. Öffentlich bekannt wurde sie in den letzten Monaten mit ersten Statements zu Musks Tweet und seinen Plänen, die Aktie von der Börse zu nehmen.

Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe und gibt sich kämpferisch in ihrem ersten Statement: „Ich glaube an dieses Unternehmen, ich glaube an seine Mission und ich freue mich darauf, Elon und das Tesla-Team dabei zu unterstützen, nachhaltige Rentabilität zu erreichen und den langfristigen Shareholder Value zu steigern.“

Auch Musk selbst gibt sich positiv: „Robyn verfügt über umfangreiche Erfahrungen sowohl in der Technologie- als auch in der Automobilindustrie und sie hat in den letzten vier Jahren als Tesla-Vorstandsmitglied wesentlich dazu beigetragen, dass wir zu einem profitablen Unternehmen werden. Ich freue mich auf eine noch engere Zusammenarbeit mit Robyn, während wir die Entwicklung nachhaltiger Energien weiter vorantreiben.“

Während alle eitle Wonne demonstrieren, wird die Zukunft zeigen müssen, inwiefern die zukünftige Zusammenarbeit funktioniert. Das Leben von Musk bei Tesla wird eindeutig schwerer. Der Aufsichtsrat wird zwar kein Interesse haben, den Visionär von seiner Position zu verdrängen, könnte in Zukunft aber die Investitionen des Konzerns deutlich schärfer regulieren. Während Musk eher an Fortschritt interessiert ist, liegen die Interessen des Konzerns klar beim Gewinn. Zwei Interessensbereiche, die substanziell konkurrieren. Tesla liefert aktuell zwar schwarze Zahlen ab (und bedenkliche Produktionszahlen), das war freilich aber nicht immer so. Robyn Denholms Job ist klar – sie soll das Unternehmen profitabel machen. Musk wird dafür nicht nur neue Ideen liefern müssen, sondern am Ende auch jede Menge echte Autos – und das am besten schnell. Die Vorbesteller dürfte das freuen.