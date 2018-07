Ein ziemlich plumper Trick des Autoherstellers Tesla hat für rund 800 Kunden des Unternehmens böse Folgen. Sie müssen die staatliche Förderprämie zurückzahlen, die sie im Rahmen ihres Fahrzeugkaufs erhalten haben.

Zur Vorgeschichte: Die Bundesregierung fördert den Erwerb eines Elektroautos nur dann, wenn das entsprechende Fahrzeug in einer Basisvariante erhältlich ist, deren Netto-Listenpreis unterhalb des gesetzlich vorgesehenen Preislimits von 60.000 Euro bleibt. Tesla konnte diese Vorgabe in der Anfangsphase der Förderprämie nicht einhalten und witterte prompt eine gezielte Benachteiligung gegenüber anderen Autoherstellern. Nach wenigen Monaten strich der Hersteller kurzerhand Ausstattungsmerkmale des Model S, und bot die “Luxuslimousine” auch ohne Features an, die eigentlich in einer bestimmten Preisklasse erwartet werden.

Das Resultat: So drückte Tesla den Basispreis für das Model S auf rund 58.000 Euro, plötzlich waren damit alle Ausstattungsvarianten – auch die wesentlich hochpreisigeren Versionen – förderungsfähig.

In den darauffolgenden Monaten meldeten sich immer wieder Kunden und Interessenten, die die tatsächliche Existenz dieser verbilligten Basisversion bezweifelten. In den einschlägigen Fan-Foren wurde von Anrufen von Kundenberatern berichtet, mit denen Käufer zur Auswahl eines höherpreisigen Komfortpakets aufgefordert wurden. Andere Nutzer wiesen darauf hin, dass Tesla Bestellungen des Basismodells kurzerhand storniere und die Fahrzeuge niemals ausliefere.

Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) schmiss Tesla daraufhin von der Förderliste und stellte klar, dass es – anders als von Tesla behauptet – keine individuelle Absprache mit dem Unternehmen gegeben haben.In der Zwischenzeit wurde Tesla wieder auf die Liste gesetzt. Dementsprechend sind Model S, die nach dem 06. März 2018 bestellt wurden, weiterhin förderfähig.

Tesla hatte hierzulande in den vergangenen Monaten enorme Einbrüche bei den Verkaufszahlen hinnehmen müssen. Im Jahresvergleich sank der Absatz in Deutschland um weit über 30%.

Man habe, teilt die Behörde mit, in den vergangenen Monaten an einer einvernehmlichen Lösung gearbeitet, um eine möglichst verträgliche Lösung zu erreichen. Zur Erarbeitung eines Vorschlags habe man Tesla eine Frist bis Anfang Juli gesetzt – diese sei allerdings ergebnislos verstrichen.

“Das BAFA hat in den vergangenen Monaten in Gesprächen mit Tesla versucht, eine einvernehmliche Lösung im Interesse der Kunden herbeizuführen. Das ist leider nicht gelungen. Das BAFA ist aufgrund der Vorgaben des Verwaltungsrechts und des Haushaltsrechts somit jetzt gezwungen, die Rückabwicklung durchzuführen.”

Unklar ist, ob Tesla selbst mehr oder weniger ungeschoren mit diesem Trick und der darauf folgenden Untätigkeit davon kommt. In §264 StGB (Subventionsbetrug) heißt es z.B.:

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer … [4] in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tatsachen gebraucht.

Ob das rein fiktive Anbieten eines Fahrzeugs zur Erlangung einer Förderprämie hiervon erfasst sein könnte werden die Behörden sicherlich noch klären, sofern jemand eine entsprechende Strafanzeige stellt.

In der weist das Bafa insgesamt 1.275 Model S aus, die bisher von dieser Förderprämie profitierten. Die Rückabwicklung betrifft also fast zwei Drittel aller Antragsteller.