Die Kollegen von der Zeitschrift Auto Bild haben das Model 3 in einem ausführlichen Test unter die Lupe genommen. Offiziell ist das Fahrzeug in Deutschland noch gar nicht erhältlich, doch einige private und gewerbliche Importeure haben sich bereits ein paar Exemplare in den Vereinigten Staaten besorgt.

Fast jeder Test des Model 3 wird momentan mit Spannung erwartet, denn in den zurückliegenden Monaten gab es stark voneinander abweichende Urteile. Während manche Tester von erheblichen Verarbeitungsmängeln und ähnlichen Qualitätsproblemen berichteten, fanden andere keine oder wenige Mängel.

Insgesamt entstand der Eindruck, dass Tesla je nach Fertigungsdatum Fahrzeuge auslieferte, die noch nicht allgemein anerkannten Qualitätsmaßstäben entsprachen – während wiederum andere Modelle vor der Auslieferung einer zusätzlichen Nachbearbeitung bzw. Endkontrolle unterzogen wurden.

Die Computerbild kommt in in ihrem Test zu dem Urteil, dass die Verarbeitungsqualität Model 3 besser als bei den Vorgängern Model S und Model X sei. Der Geräuschkomfort des Fahrzeugs sei “richtig gut”, sowohl die Lenkung als auch die Federung sei auf dem Niveau europäischer Konkurrenten.

Technische Daten (lt. Tesla):

5,1 bis 5,6 Sekunden 0-100 km/h

350 bis 500 Kilometer Reichweite

Abmessungen: Radstand 2875 Millimeter Länge x Breite: 4694 x 2088 Millimeter

Extras 15 Zoll Touchscreen mit Navigationssystem und integrierten Karten WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität Schlüsselloser Zugang und Klimaanlagen-Fernsteuerung über App Sprachgesteuerte Funktionen Einzeln umklappbare Rücksitze (Verhältnis 60 : 40)



Die Lenkung hingegen sei gewöhnungsbedürftig, stellt der Auto Bild Redakteur in seinem Fahrbericht fest. Im Komfortmodus sei die Lenkung sehr weich, im Sportmodus hingegen sei sie sehr sportlich. Die “goldene Mitte” für den Alltag scheint man irgendwie zu vermissen. Die auf den ersten Blick eventuell ungewohnte Bedienung des Model 3 über das große Touchscreen-Display bei gleichzeitig fehlenden Instrumenten sei logisch und einfach strukturiert.

Das Batteriemanagement und die Motorenleistung bei mehrmaligen Beschleunigungen sollen gut funktionieren. Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt das Model 3 in etwa fünfeinhalb Sekunden. Beim “Entschleunigen” machte sich hingegen Enttäuschung breit. Die im getesteten Exemplar aufgezogenen Ganzjahresreifen von Michelin und die Bremsen konnten nicht überzeugen, so dass das Fahrzeug im Test-Parcour erst nach 41 bzw. 43 Metern zum Stillstand kam. In direktem Zusammenhang mit den Reifen konnten die Tester auch ein Untersteuern feststellen – in puncto Fahrverhalten kein Pluspunkt.

Die fast schon Coupé-artig anmutende Bauweise macht sich auf den hinteren Plätzen bemerkbar. Während die im Unterboden eingelassenen Batteriemodule, der “fehlende” Motorblock und die nicht vorhandene Abgasanlage eigentlich neue Platz- und Raumverhältnisse ermöglichen, werden diese vor allem im Fond nicht genutzt. Die Kopf- und Kniefreiheit auf den hinteren Plätzen ist enttäuschend, vor allem im direkten Vergleich zur Konkurrenz.

Bisher baut Tesla nur die 3S-Variante des Fahrzeugs, die sich preislich noch weit von dem irgendwann erhältlichen Einstiegsmodell einordnet. Rund 50.000, eventuell auch 55.000 Euro dürfte das getestete Fahrzeug hierzulande kosten, wenn es – vermutlich – in der ersten Jahreshälfte 2019 in Deutschland eintreffen wird.

Die Auto Bild vergibt für das Model 3s die Gesamtnote 2+.