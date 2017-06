Die US-amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) hat dem Tesla Model X in allen Kategorien ihres Crash-Tests die maximal erreichbaren “Sterne” erteilt. Damit ist der SUV der Kalifornier das sicherste von der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit getestete Fahrzeug in dieser Klasse.

Nach Teslas Angaben habe man die hohe Punktzahl erreichen können, weil das Model X ein Elektrofahrzeug sei. Die zwischen den beiden Achsen verbauten Akkus sorgen für einen sehr niedrigen Schwerpunkt des Fahrzeugs, so dass ein Umkippen im Unterschied zu anderen SUVs äußerst unwahrscheinlich sei. In der “Elchtest”-Kategorie soll das Model X dementsprechend besser als jedes andere SUV bewertet worden sein.

Ein wichtiges Kriterium für die Vergabe derart guter Bewertungen ist selbstverständlich die tatsächliche bzw. in ausführlichen Crash-Tests simulierte Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Unfall Personen zu Schaden kommen oder sogar ihr Leben verlieren. Auch in diesem Bereich konnte das Model X punkten und erhielt, basierend auf der niedrigsten Wahrscheinlichkeit, die beste Bewertung aller bisher getesteten SUV. Die Wahrscheinlichkeit, das Fahrzeug nach einem der simulierten Crashs ohne ernsthafte Verletzungen zu verlassen soll bei beeindruckenden 93% liegen. Damit katapultiert sich das Elektrofahrzeug auf den zweiten Platz in der NHTSA-Liste aller jemals getesteten Fahrzeuge und muss sich nur einem einzigen Fahrzeug geschlagen geben: dem Model S, ebenfalls von Tesla.

Die Tests der NHTSA erfolgen modell- und herstellerübergreifend nach festgelegten Kriterien. Beim Frontalcrash wird ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von rund 56 km/h gegen eine Wand gefahren. Die Schäden an Fahrzeug und an einem Dummy als Insassen werden in Augenschein genommen, gemessen und auf der Grundlage von Kamera- und Sensordaten mit einer speziellen Software ausgewertet.

Beim seitlichen Crash rammt ein rund 1,3 Tonnen schwerer Schlitten das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von rund 62 Stundenkilometern. Die gefürchteten Unfälle mit einem Baum sollen beim sogenannten Pfostencrash simuliert werden, hier rast das Fahrzeug mit rund 32 km/h gegen eine Stange mit circa 25 Zentimeter Durchmesser. Schlussendlich gibt es noch den Rollover-Test, der den Sturz von der Straße oder ähnliche Szenarien simulieren soll.

Der schon früh als “Spielzeug für Oekohipster” belächelte Elektro-SUV von Tesla hatte zuletzt trotz des hohen Preises mit desaströsen Noten in puncto Zuverlässigkeit auf sich aufmerksam gemacht. Zudem gibt es immer wieder Kritik am Autopiloten, der in allen vor Ende 2016 gefertigten Fahrzeugen zum Einsatz kommt und von Tesla als Sicherheitsfeature beworben wird. Mit den offiziellen Testergebnissen der NHTSA wird Tesla aber sicherlich viele Kritiker des Fahrzeugs zum Verstummen bringen. Die bauartbedingten Vorzüge des Elektroantriebs und der dadurch fehlende Motorblock als sicherheitsrelevante Komponente lassen einen direkten Vergleich zwischen dem Model X und vielen anderen Fahrzeugen zwar nur eingeschränkt zu, aber der Testsieg wurde ja in beeindruckender Weise in allen Bereichen erzielt. Hier können sich eine Reihe von Herstellern sicherlich eine Scheibe abschneiden.

Zu den in Deutschland bzw. in Europa geltenden gesetzlichen Bedingungen und Vorschriften im Rahmen der Typgenehmigung von Fahrzeugen gibt es in den USA eine Reihe von Unterschieden. Hierzulande gilt die entsprechende Euro NCAP Bewertung als Maßstab.

via futurezone.at