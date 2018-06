Ein überraschend großer Teil der Reservierungen, die Tesla seit April 2016 für das Model 3 entgegennehmen konnte, wurde in der Zwischenzeit wieder storniert. Rund 23% der ursprünglichen Interessenten haben nach einer Auswertung der Analyse-Plattform Second Measure ihre Anzahlung von je 1000 USD zurückgefordert.

Die Erstattungsanträge haben offenbar rapide zugenommen, seit Tesla bzw. Elon Musk weitere Verzögerungen bei der Auslieferung der Basisversion angekündigt hatte. Tesla dementiert die Berichte.

Second Measure wertet anonymisiert Kaufvorgänge aus, die US-Amerikaner mit ihren dort weit verbreiteten Kreditkarten tätigen. Aus der Zuordnung von Bestell-, Kauf- und Erstattungsvorgängen und weiteren Markteinsichten kann das Unternehmen z.B. ableiten, welche Produkte oder Unternehmen momentan besonders “erfolgreich” sind oder mit – wie in diesem Fall – hohen Stornierungsquoten zu kämpfen haben.

Die Analysten legen dar, dass der überwiegende Teil der Reservierungen bereits im allerersten Monat erfolgte und dann stetig zunahm. Einigermaßen proportional wuchs auch auf recht niedrigem Niveau die Zahl der zeitgleich eingehenden Stornierungen. Die Zahlen von Second Measure zeigen u.a., dass im August 2017 – also kurz nach dem offiziellen Beginn der “Serienfertigung” – rund 12% aller Reservierungen erstattet wurden, was den damals von Tesla verbreiteten Zahlen entspricht.

Seitdem zeigt sich Tesla bei entsprechenden Fragen von interessierten Journalisten und Analysten recht schmallippig und gibt nicht mehr bekannt, wie es um die Zahl der weiterhin eingehenden Bestellungen bzw. Reservierungen und um die Entwicklung der Stornierungen bestellt ist. Einen Interpretationsansatz bieten die Quartalsbilanzen des Unternehmens, in denen die als Kundeneinlagen deklarierten Reservierungsgebühren für das Model 3, den Tesla Semi und den angekündigten Roadster 2 ausgewiesen werden.

Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass rund 30% der wichtigen Barreserven des Unternehmens auf diesen “Customer Deposits” basieren.

Weiterlesen:

Einflussreiche Investoren wollen Musk, Murdoch und Gracias aus Teslas Vorstand kicken

Zum aktuellen Zeitpunkt kommen die Analysten zu dem Fazit, dass Tesla momentan weitaus mehr Erstattungen leisten muss als dass eine adäquate Zahl neuer Reservierungen eingeht. In den bisher vergangenen Monaten des Jahres 2018 soll das Verhältnis aus Erstattungen und neuen Reservierungen bei rund 2:1 liegen, was an einem dramatischen Stornierungszuwachs seit Ende 2017 liegt. Nicht berücksichtigt ist, wie viele Interessenten eventuell bereits storniert haben, aber noch keine Rückerstattung erhielten. Ohne einen entsprechenden Zahlungsverkehr kann Second Measure dies nicht auswerten. Ebenfalls nicht ersichtlich ist, ob eine signifikante Zahl von Interessenten alternativ ein anderes Fahrzeug von Tesla geordert haben.

An den Zahlen ablesbar ist ebenfalls, dass eine absolut zunehmende Zahl von Kunden mittlerweile die Freischaltung zur endgültigen Konfiguration ihres reservierten Fahrzeugs erhielt und nach darauf folgender Abgabe einer Bestellgebühr von weiteren 2500 USD nun auf die Auslieferung des Wunsch-Fahrzeugs wartet.

Problematisch ist, dass eine derart hohe Zahl von Kunden bereits bis zum heutigen Tage vom ursprünglichen (vermuteten) Kaufwunsch zurückgetreten ist. Die eigentliche Herausforderung für Tesla steht an, wenn die hohe US-amerikanische Bundesförderung von 7500 auf 3750 US-Dollar halbiert wird. Während die Fahrzeuge von Tesla dann nicht mehr in der vollen Höhe bezuschusst werden, können Käufer von Fahrzeugen anderer Marken weiterhin in den Genuss der vollen Förderung kommen.

secondmeasure.com