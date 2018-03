Tödlich verunglückter Apple-Ingenieur beschwerte sich mehrmals über Teslas „Autopiloten“

Ein 38-jähriger Apple-Ingenieur, der am vergangenen Freitag bei einem Unfall mit seinem Tesla Model X tödlich verunglückte, soll den Händler mehrmals auf Probleme mit dem “Autopiloten” des Fahrzeugs hingewiesen haben. Wie der Nachrichtensender ABC7News unter Berufung auf den Bruder des Opfers berichtet, habe es sich um konkrete Beschwerden über das Verhalten des Fahrzeugs an der Stelle gehandelt, an der der Unfall geschah.

Ermittler des US-amerikanischen National Transportation Safety Board (NTSB) ermitteln zur Zeit, wie der Unfall tatsächlich abgelaufen ist. Noch ist völlig unklar, ob der sogenannte “Autopilot” des Fahrzeugs während der Fahrt und insbesondere unmittelbar vor dem Unfall überhaupt eingeschaltet war.

Tesla gab vergleichsweise früh eine Stellungnahme heraus, in der man einerseits auf das Fehlen der Daten aus der “Blackbox” hinwies. Andererseits betonte Tesla, dass die Unfallstelle seit 2015 rund 85.000 mal mit aktiviertem Autopilot passiert worden sei und dass es dabei niemals zu einem Unfall gekommen sei. Es habe, umgerechnet auf den zurückliegenden Zeitraum, über 200 erfolgreiche Autopilot-Fahrten pro Tag an dieser Stelle gegeben.