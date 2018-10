Autonom fahrende Autos sind heutzutage noch nicht wirklich serienreif. Immer wieder gibt es Berichte, in denen die Soft- oder Hardware der Fahrzeuge versagt hat und ein Menschenleben den Fehler ausbaden musste. Anfang des Jahres wurde zum Beispiel ein Fahrer getötet, als sein Autopilotsystem ein Hindernis einfach übersah und nicht abbremste. So ist nun jede Autofirma dabei, ihre Fahrzeug-Technik anzupassen, damit so etwas Trauriges nicht mehr geschieht.

Auch Tesla gehört zu diesen Unternehmen und just in diesen Tagen hat Elon Musk angekündigt, dass Teslas neuer KI-Chip in etwa sechs Monate marktreif sein wird. Dann soll er in neue Serienfahrzeuge eingebaut werden und somit die Sicherheit der Fahrzeuge erhöhen. Der Visionär meint, dass der Chip – im Vergleich zum Vorgänger – die Leistung um 500 bis 2000 Prozent steigern wird. Er ist seit letzten Dezember in der Entwicklung.

Bestehenden Tesla-Besitzern, wird dieses “Hardware-3-Update” für den Autopiloten kostenlos angeboten, sodass sie einfach zu einer umliegenden Tesla-Werkstatt mit der entsprechenden Ausstattung fahren und ihren Wagen dort aufrüsten können. Das wird zunächst einmal in den USA angeboten, aber nach einiger Zeit kommt der Chip sicherlich auch nach Deutschland.

Die Ankündigung kommt passend zum Software-Update mit Versionsnummer 9. Dadurch wird es OnBoard schon einige große Verbesserungen geben. Beispielsweise soll dadurch das “neuronale Netzwerk” des Autos optimiert werden, indem alle acht Kameras des Wagens besser nahtlos zusammen spielen sollen. Laut Musk, bringt diese Software-Update eine Leistungssteigerung von rund 400 Prozent. Was wirklich dran ist, werden wir wohl bald erfahren.

Früher hat Tesla die Entwicklung der KI-Hardware übrigens ausgelagert. Vor rund zwei Jahren trennte man sich aber von dem bisherigen Partner Mobileye und nahm die Entwicklung selber in die Hand. Danach häuften sich die Unfälle mit einigen tödlich Verletzten.

Das Versprechen, dass der KI-Chip in den nächsten sechs Monaten fertig zum Einbauen ist, sollte allerdings mit Vorsicht genossen werden. Immerhin schwingt Musk seit Jahren große Reden, dass alle Tesla-Fahrzeuge in “etwa” zwei Jahren “völlig autonom” fahren könnten. Teslas erweiterter Autopilot mag ein weiterer Entwicklungsschritt sein, doch vollkommen autonom? Das bezweifle ich stark.

via: theverge