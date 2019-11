Seit wie vielen Jahren teasert Elon Musk eigentlich schon seinen elektrisch angetriebenen Pickup an? Vermutlich ungefähr so lange, wie es Tesla gibt. Viele Infos hat Tesla seitdem nicht rausgehauen zu der Kiste und auch mit Bildern hielt man sich jahrelang vornehm zurück. Einziges offizielles Bild ist der dunkle Teaser (oben), der lediglich die Motorhaube andeutet.

Jetzt soll sich aber endlich alles ändern, nachdem Musk einen früheren Termin für dieses Jahr cancelte: Wie er jetzt auf Twitter mitteilte, wird die Enthüllung am 21. November über die Bühne gehen. Stattfinden soll der Spaß in der Nähe von Los Angeles, nicht weit von SpaceX entfernt, einem weiteren Unternehmen des Milliardärs.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Bereits vor zwei Monaten stellte Elon Musk uns schon den November in Aussicht, jetzt also macht der gute Mann das Ding also fest. Mehr verriet er allerdings nicht über das Fahrzeug, von dem wir bislang nur wissen, dass es bis zu sechs Passagiere befördern können soll und eine Reichweite von 640-800 Kilometern haben sollen in der teuersten Variante. Musk ging zudem bislang davon aus, dass der “Cybertruck”, wie er ihn getauft hat, preislich bei etwa 50 000 US-Dollar anfangen soll.

Schon vorher ließ Musk sich bezüglich des Designs immer wieder zu Anspielungen auf den Science-Fiction-Streifen “Blade Runner” hinreißen. Auch heute ließ er auf seinen Ankündigungs-Tweet noch einen weiteren folgen, indem er erklärt, dass dieses Datum — der 21. November — seltsam vertraut klingen würde und hängte im Tweet ein Video an mit der Anfangssequenz des Films.

The date is strangely familiar …https://t.co/YZl5R1POJL — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Der Sci-Fi-Klassiker von 1982 beginnt seine Handlung im November 2019 in Los Angeles — perfektes Datum und perfekter Ort also für die Vorstellung des elektrischen Pickups-Trucks aus dem Hause Tesla.

Quelle: The Verge