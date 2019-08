Tesla testet neues preiswertes Abo-Programm für Solarpanels

Es gibt jedoch einen großen Haken: Wenn man sich entscheidet, den Vertrag zu beenden und die Solarmodule sowie die Hardware entfernen zu lassen, zahlt man Tesla 1.500 Dollar zurück. Das Unternehmen verlangt den gleichen Betrag übrigens auch, wenn man anfangs die falsche Größe der Panels gewählt hat und sich dann für eine kleinere Version entscheidet.

Tesla’s FAQ zum Programm stellt jedoch klar, dass das Unternehmen “keinen Gewinn” mit diesen Gebühren macht. Leider klärt Tesla nicht darüber auf, was passiert, wenn man statt dem monatlichen Service die Panels fest behalten möchte. Dann kündigt man ja so gesehen auch das Abonnement, jedoch bleibt die Hardware fest verbaut. Vermutlich, muss man sie dann aber komplett kaufen.

Das Rent Solar Programm befindet sich noch in der Testphase und ist daher nur für Privathaushalte in sechs Bundesstaaten verfügbar: Arizona, Kalifornien, Connecticut, Massachusetts, New Jersey und New Mexico. Die Preise beginnen bei 50 US-Dollar pro Monat für das kleinste System mit einer Leistung von 3,8 kW. Die beiden anderen Optionen sind mittelgroß, mit 7,6 kW und groß, mit 11,4 kW. Bislang gibt es für die größeren Versionen noch keine Preisrange.

Dass Tesla sich für Solarenergie interessiert, dürfte ja klar sein, aber seit wann verkauft das Unternehmen auch Solarpanels? Nun, vor zwei Jahren kaufte die Firma für etwa 2,6 Milliarden Dollar das Unternehmen SolarCity auf. Die hatten schon vor Tesla eine ähnliche Abo-Idee für Solarpanels am Start. Die Kunden nahmen das gut auf und das Programm war beliebt. Für SolarCity hingegen, entpuppte es sich schon bald als zu kostenintensiv und trug somit zu der Verschuldung des Unternehmens von mehr als 3 Milliarden Dollar im Jahr 2016 bei.

Seit der Übernahme von Tesla im selben Jahr hat die neue Muttergesellschaft von SolarCity darum gekämpft, die Dominanz im Bereich der Wohn-Solarflächen zu erlangen. Die Technologie ist nach wie vor sehr kostspielig und in einem Bericht wurden Tesla keine rosige Zukunft als Anbieter von Solarenergietechnik für das Zuhause prognostiziert.

Kann das Rent Solar Programm doch noch gutes für Tesla bringen? Für Kunden, ist das Angebot in jedem Fall sehr attraktiv. 50 Dollar monatlich und die Sache ist geritzt. Bis auf die 1.500 Dollar Abbaukosten, gibt es keine versteckten Preise. Sollte solch ein Abo-Modell wirklich mal nach Deutschland kommen, sollte man jedoch den tatsächlichen Wert einer solchen Langzeitmiete im Vergleich zu den Kosten eines Sofortkaufs gründlich abwägen.

via: mashable