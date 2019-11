Teslas Cybertruck: Man muss ihn lieben oder hassen!

Bereits zwei Tage nach der Präsentation von Teslas Cybertruck stößt das Auto auf großes Interesse. Die Masse ist begeistert und so hat das Unternehmen jetzt schon über 146.000 Vorbestellungen für den Elektro-Pickup-Truck erhalten. Elon Musk twitterte diese Info schon am Samstag. Vorbesteller müssen für jede Registrierung eine 100 Dollar Anzahlung leisten, also sind das tatsähclich schon 14,6 Millionen Dollar für Teslas Bankkonto in nur 48 Stunden.