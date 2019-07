Thank Q, Next! – EFF fordert besseren Trackingschutz in Android Q

Diesen Vorwurf sollte man nicht zu schnell beiseite fegen. Über die Datenschutzfunktionen von Android Q ist bisher folgendes bekannt: Der Nutzer kann kontrollieren, welche App auf den Speicher des Handys zugreifen darf; wer auf Dateien in gemeinsam genutzten externen Speichern zugreifen darf und welche Anwendungen die Hardware und Sensoren des Geräts nutzen darf. Mit Android Q will Google vor allen Dingen die Transparenz und Kontrolle, die Benutzer über Daten- und App-Funktionen haben, erweitern. Die EFF hat jedoch Bedenken und schreibt:

“However, in at least one area, Q’s improvements are undermined by Android’s continued support of a feature that allows third-party advertisers, including Google itself, to track users across apps. Furthermore, Android still doesn’t let users control their apps’ access to the Internet, a basic permission that would address a wide range of privacy concerns.” Bennett Cyphers, Ingenieur für die EFF