Alles begann mit einem Tweet. Was sich Mitte Dezember noch wie ein verfrühter Aprilscherz anhörte, ist von dem Milliardär Elon Musk anscheinend ernst gemeint. Damals verkündetet er, dass ihn der Verkehr verrückt mache und er sich doch einfach eine Tunnelbohrmaschine bauen und anfangen würde zu graben. Getwittert und getan, denn kurz darauf gründete er ein Unternehmen mit dem Namen „The Boring Company“.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging… — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Vor ein paar Tagen hat nun ein SpaceX Mitarbeiter ein Foto gepostet, auf dem wir eine solche Bohrmaschine sehen, die auch das Logo der Firma trägt. Laut „The Verge“ baut Musk wohl gerade einen Test Tunnel auf einem der Parkplätze rund um den Hauptsitz von SpaceX in Los Angeles. In einem Konzeptvideo sehen wir, wie die Zukunft des Straßenverkehrs laut Elon Musk aussehen sollte.

Sollte es einen Stau auf der Straße geben, können Autos auf vierrädrigen Plattformen am Straßenrand fahren. Sie sehen ein bisschen aus, wie ein zu großer Unterbau für das Fahrzeug. Tatsächlich sind es aber Aufzüge, mit denen die Autos in unterirdische Tunnel transportiert werden, um so dem Stau auf der Erdoberfläche zu umgehen. Die Plattformen sollen elektrisch betrieben werden und die darauf stehenden Wagen mit bis zu 200 Stundenkilometer von A nach B bringen. Die Autos fahren dort unten also nicht mehr selber – alles soll automatisiert ablaufen.

Für die Stromversorgung der silbernen Gefährte sorgt, ähnlich wie bei der U-Bahn, die Mittelschiene. Ein weiterer Aufzug bringt das Auto am Ziel dann wieder ans Tageslicht. Wir sehen in dem Video auch kurz eine Art Aufzug, in dem sich Personen befinden. Vielleicht sollen diese eine Weiterentwicklung der U-Bahn sein, für Leute, die kein Auto besitzen?

Auf seinem Grund und Boden kann Musk noch bohren wie er lustig ist, aber für sein Ziel braucht er die Genehmigung verschiedener Städte, je nachdem wo sein Tunnelsystem gebaut werden soll. Außerdem könnte sich sein Vorhaben als schwierig gestalten, nicht zuletzt deshalb, da die meisten Städte schon U-Bahn-Schächte besitzen. Wir werden sehen, was aus Elon Musks Idee wird, aber wenn es umgesetzt werden sollte, wird das wohl noch ein paar Jährchen dauern.

